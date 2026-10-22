Tenerife culmina en Guía de Isora su segundo simulacro volcánico, que ahora se someterá a un análisis técnico

Imagen de uno de los ejercicios del segundo simulacro volcánico de Tenerife, celebrado en Guía de Isora - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha culminado este jueves el segundo simulacro de emergencia volcánica de la isla, VOLCANEX 2026, que, con unos 1.500 participantes, evaluará la capacidad de respuesta de las instituciones, los servicios de intervención y de la población ante una eventual crisis volcánica.

Con Guía de Isora como centro principal de operaciones y actuaciones simultáneas en Adeje y Santiago del Teide, el simulacro ha planteado una emergencia ficticia con varios municipios supuestamente afectados.

La participación de los cuerpos y fuerzas de seguridad, los servicios de emergencias y Protección Civil, Cruz Roja, el SUC, Bomberos de Tenerife y demás colectivos con apoyo de los servicios municipales y del ejecutivo regional, así como de la UME, habrían permitido ensayar una respuesta conjunta que abarca desde el aviso a la población hasta las evacuaciones, la atención a las personas y la protección de bienes, ha indicado el Cabildo en una nota.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha celebrado que Tenerife haya vuelto a demostrar "su compromiso" con la prevención y la preparación ante el riesgo volcánico. "Este segundo simulacro permite fortalecer el trabajo iniciado en Garachico en 2025 y comprobar cómo respondemos ante una emergencia que afecta a varios municipios. La implicación de las administraciones, los equipos de intervención y la ciudadanía es nuestra principal fortaleza".

Ha resaltado que el trabajo continuará ahora con una evaluación técnica de lo ocurrido durante la jornada. Los datos y las observaciones del ejercicio permitirán, asimismo, identificar fortalezas, corregir dificultades y mejorar los procedimientos de actuación. "El objetivo es que todo este esfuerzo se traduzca en una isla mejor preparada y una población que sepa cómo actuar", ha añadido.

La alcaldesa de Guía de Isora, Ana Dorta, ha añadido que acoger este simulacro ha supuesto "un importante esfuerzo" de organización y colaboración para el municipio: "Las vecinas y vecinos han tenido la oportunidad de conocer cómo se desarrolla una evacuación y cómo se organiza la atención a las personas. Agradecemos su implicación y el trabajo de todos los equipos que han hecho posible esta jornada".

Por su parte, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestaña, ha destacado la cooperación institucional, que "es esencial" ante una emergencia que moviliza recursos de distintas administraciones. "Este simulacro permite poner en común capacidades, reforzar los canales de comunicación y ensayar el apoyo entre los equipos", ha advertido.

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife, Blanca Pérez, ha recordado lo realizado en la jornada, con el planteamiento de escenarios que reflejan "necesidades muy diferentes, desde la evacuación de turistas hasta el traslado de personas mayores y la protección del patrimonio".

"La planificación debe contemplar esa diversidad y ofrecer una respuesta adaptada a cada situación. Este ejercicio nos ayuda a comprobar sobre el terreno cómo funcionan los procedimientos y dónde debemos reforzarlos", ha dicho.

El director insular de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife, Iván Martín, ha asegurado cómo la jornada ha permitido ensayar la movilización de recursos y la gestión de varias actuaciones al mismo tiempo. "Desde los centros de coordinación y el Puesto de Mando Avanzado se ha trabajado en el intercambio de información y la organización de la respuesta. La evaluación posterior permitirá concretar las mejoras necesarias para que los equipos actúen con mayor eficacia", ha especificado.

El jefe del Servicio de Protección Civil del Cabildo de Tenerife, Néstor Padrón, ha explicado que hemos puesto a prueba toda la cadena de actuación, desde la recepción de una alerta hasta el traslado y la atención a las personas evacuadas. "También hemos observado cómo se transmiten las instrucciones y cómo responde la población ante ellas. El valor del simulacro está en convertir esa experiencia en aprendizajes que puedan incorporarse a los planes de emergencia".

AVISOS Y EVACUACIONES SIMULADAS

La jornada comenzó con la puesta en marcha de los centros de coordinación y del Puesto de Mando Avanzado, instalados en el polideportivo municipal de Guía de Isora. Desde primera hora, los equipos prepararon los distintos escenarios de intervención, mientras los medios de comunicación se distribuyeron entre los puntos habilitados para seguir el desarrollo del ejercicio.

A las 09:00 horas, un primer mensaje ES-ALERT, emitido desde el CECOES 112 a los teléfonos móviles de toda la isla, comunicó el escenario simulado de semáforo naranja. Este aviso dio paso a varias actuaciones simultáneas que permitieron comprobar la capacidad de organización y respuesta ante una emergencia volcánica con afecciones en diferentes puntos del suroeste de Tenerife.

Entre ellas se desarrolló la evacuación de turistas del hotel Las Terrazas de Abama, con un centenar de figurantes, y su traslado al complejo deportivo Las Torres, en Adeje. También se ensayó la evacuación del centro de mayores Hogar Santa Gema, en Santiago del Teide, con la valoración previa de las necesidades de cada persona y la asignación del transporte adecuado, así como el cierre y evacuación simulados del Parque Nacional del Teide y una actuación de rescate en el refugio de Chasogo.

En el casco de Guía de Isora, los equipos de Bomberos de Tenerife llevaron a cabo ejercicios de protección de bienes de interés cultural e intervención en dos edificios con daños simulados y personas heridas. Estas actuaciones incorporaron al operativo situaciones que podrían producirse como consecuencia de una crisis volcánica y que exigen movilizar recursos especializados.

A las 11:00 horas, un segundo aviso ES-ALERT, dirigido al municipio de Guía de Isora, comunicó la orden simulada de evacuación de Chirche y Aripe. Las personas participantes fueron trasladadas hasta la plaza de Garachico, donde se organizaron su recepción, registro y valoración sanitaria y de movilidad, junto con los recursos de alojamiento provisional y un espacio para mascotas. El dispositivo incluyó también la organización del voluntariado y la custodia y vigilancia de los núcleos evacuados.

El ejercicio contempló, además, el uso de imágenes de dron para informar a las personas albergadas sobre el estado de sus viviendas dentro del escenario simulado. A las 14:00 horas, un tercer y último mensaje ES-ALERT comunicó en Guía de Isora el fin de la alerta y la conclusión del simulacro.

TRAS EL SIMULACRO DE GARACHICO

VOLCANEX 2026 ha dado continuidad al primer gran simulacro de emergencia volcánica celebrado en Garachico en 2025. En esta segunda ocasión, el despliegue se ha trasladado al suroeste de la isla para poner en práctica los procedimientos en otro entorno territorial, con varios municipios supuestamente afectados y necesidades de intervención diversas.

La jornada ha tenido un marcado carácter didáctico, tanto para los equipos participantes como para la ciudadanía. Además de evaluar los mecanismos de coordinación institucional, ha permitido acercar a la población las pautas de actuación ante una alerta, las instrucciones de evacuación y el funcionamiento de los recursos de atención.

El desarrollo de las actuaciones se pudo seguir mediante retransmisión en directo a través del canal de YouTube del Cabildo de Tenerife..