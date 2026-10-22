Tenerife ensaya este jueves su respuesta ante el riesgo volcánico con un segundo simulacro en Guía de Isora

Archivo - Primer simulacro de riesgo volcánico en España realizado en el municipio tinerfeño de Garachico - EUROPA PRESS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tenerife celebrará este jueves un simulacro ante una posible emergencia volcánica en Guía de Isora. El ejercicio, denominado VOLCANEX TENERIFE 2026, contará con la participación de más de 1.500 personas y unos 70 organismos, entidades, servicios y unidades.

Con este simulacro, se prevé comprobar el funcionamiento de los procedimientos de emergencia y reforzar la preparación conjunta de los servicios y administraciones ante un escenario que exige "decisiones rápidas, información fiable y una respuesta coordinada" para proteger a la población, según informa el Cabildo en una nota.

La jornada movilizará recursos de emergencias, seguridad, asistencia sanitaria, transporte y rescate, entre ellos el Consorcio de Bomberos de Tenerife, el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), la Unidad Militar de Emergencias (UME), el Servicio de Urgencias Canario (SUC), Cruz Roja, TITSA, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Canaria y policías locales.

También está prevista la participación de 33 drones para apoyar la evaluación del escenario y la coordinación de las intervenciones.

El simulacro se desarrollará entre las 07.00 y las 14.00 horas e incluirá 28 ejercicios destinados a comprobar la coordinación entre administraciones y servicios, la toma de decisiones y la aplicación de los procedimientos de protección de la población. La iniciativa da continuidad al trabajo de preparación desarrollado con el ejercicio europeo EU MODEX Tenerife 2025, realizado en Garachico.

ACCIONES PREVISTAS

Entre las actuaciones previstas figuran las evacuaciones simuladas de los núcleos de Chirche y Aripe, en Guía de Isora; de turistas alojados en el hotel Las Terrazas de Abama, en Adeje; y de residentes del Hogar Santa Gema, un centro de mayores de Santiago del Teide.

Los ejercicios permitirán comprobar los procedimientos de traslado a zonas seguras, registro e identificación de las personas evacuadas, valoración sanitaria, atención a personas con movilidad reducida y organización de alojamientos provisionales.

También se simularán intervenciones de rescate, daños en edificios residenciales, protección de bienes de interés cultural, evacuación del Parque Nacional del Teide y rescate en el refugio de Chasogo.

El dispositivo contempla, además, la evacuación de animales, la vigilancia de los núcleos desalojados y la evaluación de posibles daños en viviendas e infraestructuras.

ALERTAS A LA POBLACIÓN

Uno de los elementos centrales será la comprobación del sistema ES-ALERT, que permite enviar avisos directamente a los teléfonos móviles de la población situada en una zona determinada. Durante el ejercicio se emitirán tres mensajes programados.

El primero se enviará alrededor de las 09.00 horas a los teléfonos móviles de toda Tenerife para comunicar el inicio del simulacro. A las 11.00 horas se remitirá un segundo aviso en Guía de Isora con instrucciones para la evacuación simulada de Chirche y Aripe.

El último mensaje, previsto para las 14.00 horas, comunicará el fin del ejercicio.

Recuerda el Cabildo que estos avisos forman parte exclusivamente del simulacro y no significan que exista una emergencia volcánica real. "La prueba permitirá evaluar no solo la recepción de las alertas, sino también la comprensión de las instrucciones y la capacidad de respuesta de la población y de los servicios implicados", ha puntualizado la presidenta insular.

VOLCANEX TENERIFE 2026 también pondrá a prueba la coordinación de los centros de gestión de emergencias, la difusión de información oficial, la atención ciudadana y los procedimientos para hacer frente a posibles bulos durante una situación de crisis.

La participación de 33 drones permitirá obtener imágenes de la zona afectada en el escenario simulado y facilitar información sobre el estado de las viviendas a las personas evacuadas. Asimismo, detalla el Cabildo, se trabajará en la organización del voluntariado, la distribución de recursos humanos y materiales y la coordinación con los municipios que pudieran recibir a personas desplazadas.