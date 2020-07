Tenerife se posiciona como plataforma para rodajes en remoto

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife y presidente de Turismo de Tenerife (TdT), José Gregorio Martín Plata, ha avanzado este jueves que la Tenerife Film Commission trabaja en el posicionamiento de la isla para acoger rodajes en remoto o streaming.

"La ejecución de este tipo de proyectos pone en valor la capacidad de los profesionales del sector en la isla para adaptarse a las nuevas circunstancias generadas por el COVID-19, pero también confirma el atractivo de Tenerife como escenario irremplazable de rodajes", señala en una nota.

Martín Plata ha confirmado que las primeras experiencias han constatado que "pese a que la dirección de cualquier proyecto audiovisual se ejecute desde fuera", en Tenerife hay recursos naturales, materiales y humanos necesarios para que sean las empresas de la isla las encargadas de ejecutar cualquier idea que, por las circunstancias actuales, impidan a los promotores desplazar a un equipo mayor.

El consejero delegado de Turismo de Tenerife, David Pérez, añade que una demostración de que esa realidad es posible es el spot 'Mil planetas', que se estrenará en breve, y cuyo rodaje ha sido liderado por la productora isleña Boudika Productions.

"Mientras que el director, Ivan Sáinz-Pardo, estaba en Múnich y otra parte del equipo en Madrid, todos los actores, actrices y operadores de cámara estaban aquí", explica Pérez.

Además, asegura que el 'making of' del spot "es una demostración más que evidente de esta nueva realidad en la que Tenerife quiere estar presente", y no es el único, pues ya está disponible el spot de Vodafone, rodado en Tenerife también via streaming en junio a través de la empresa Volcano Films.

El spot 'Mil planetas' ('A thousand worlds') pretende resaltar el potencial de la isla para ser escenario de rodajes en remoto y tomando todas las medidas de seguridad y sanitarias necesarias.

Fue grabado en seis localizaciones distintas durante dos días completos de junio, contó con la colaboración del Clúster Audiovisual de Canarias y la Tenerife Film Commission y en él participaron más de una veintena de empresas locales del sector audiovisual, además de la de cátering, limpieza y desinfección, riesgos laborales, proveedor de mascarillas higiénicas reutilizables y el alojamiento.

El rodaje tuvo lugar los días 12 y 13 de junio y entre las diferentes localizaciones de Tenerife se eligieron el Valle de Ucanca o los bosques de laurisilva hasta las playas y costas de la isla, pasando por su arquitectura contemporánea e interiores urbanos.

Además, se cuidaron al máximo los nuevos protocolos sanitarios puestos en marcha por las autoridades públicas y que implican medidas nunca vistas en un set de rodaje que afectan a los tiempos de filmación.