SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

The Ritz-Carlton, Abama abre de nuevo sus puertas el 24 de julio con un nuevo concepto de alojamiento, pensado especialmente para asegurar el bienestar y privacidad de sus huéspedes esta temporada: Villa Club; un conjunto de 'casitas', con un total de 144 habitaciones y suites, distribuidas en áreas privadas rodeadas de jardines botánicos, campo de golf y vistas al océano.

Este nuevo concepto garantiza el distanciamiento social gracias a sus amplios espacios, a las características propias del entorno natural donde se ubica el hotel en la costa occidental de Tenerife y a la atención personalizada propia de una marca como The Ritz-Carlton, perteneciente a Marriott International.

Las habitaciones Deluxe (dobles o triples) y suites de una habitación se distribuyen en cuatro calles de villas divididas en dos plantas conocidas localmente como 'casitas'. Cada calle de villas cuenta con una piscina propia, proporcionando una estancia personalizada y semi-privada. Cada una de las calles de villas brinda acceso a su propia piscina privada, a la piscina infinita de El Mirador y en el mes de agosto se sumará la Piscina el Lago, ubicada en la Ciudadela del hotel.

Club Villas ofrece diversos servicios a las familias con niños como Ritz-Kids, con espacio de juegos y actividades para niños y adolescentes, o el centro Cycling Friendly, servicio de alquiler de bicicletas y experiencias a medida para los huéspedes. Los grupos de adultos o parejas que se alojen en The Ritz-Carlton, Abama podrán disfrutar de la sección de villas Adults-Only, además de experiencias gastronómicas.

A su llegada, todos los huéspedes recibirán un detalle de bienvenida por parte del director del hotel, así como servicio de prensa. Cada huésped recibirá además dos pases Wellness Experience para acceder a The Ritz-Carlton, Spa y podrá disfrutar de servicio de hamacas y sombrillas en la playa de Abama.

Cada calle de villas dispondrá de un equipo Villa Ambassadors, encargado de satisfacer todas las necesidades y deseos de los huéspedes durante todo el día. Además, los huéspedes podrán disfrutar de bebidas y canapés en cortesía en las zonas de piscina y el Villa Club Lounge.

El restaurante de cocina japonesa Kabuki, del chef Ricardo Sanz, así como Txoko, el restaurante de cocina tradicional de Martin Berasategui que moverá su ubicación a la zona de El Lago, abrirán sus puertas a partir del mes de agosto, acompañando así a los huéspedes del hotel y visitantes a la isla en ese momento.

Los huéspedes también podrán degustar platos, inspirados en la gastronomía local de la isla, en el concepto terramar del chef César González El Mirador, el cual renueva su oferta gastronómica manteniendo sus vistas al mar y a la isla La Gomera. De igual forma, el Beach Club del hotel regresa bajo un concepto pensado para seducir igualmente al público local tinerfeño que se desplace hasta la playa de Abama; un chiringuito chill-out que extenderá su horario de servicio ofreciendo una amplia variedad de platos y creativos cócteles para disfrutar en su zona de hamacas.

Bajo los estrictos estándares del nuevo Compromiso de Limpieza creado por Marriott International, The Ritz-Carlton, Abama ha implementado nuevos protocolos de limpieza que refuerzan aún más sus exigentes estándares: nuevas tecnologías que reducen el contacto para garantizar la completa seguridad de huéspedes y empleados, el Check in y Check out a través de la aplicación Marriott Bonvoy, la apertura de la puerta de la habitación mediante el mismo sistema o la posibilidad de hacer cualquier petición a través de un servicio de chat interactivo con los empleados del hotel. Adicionalmente, a su llegada al hotel, cada huésped recibirá un kit de protección personal que contiene una mascarilla, gel hidroalcohólico y un par de guantes.