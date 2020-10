Todos los grupos convalidan el decreto ley de medidas urgentes económicas pero la oposición avanza enmiendas

El PP da la "bienvenida" a PSOE, Podemos y NC a las "políticas liberales" y dice que de saberlo habría traído "hojas de inscripción"

NC aboga por "reorganizar los recursos humanos" de la Administración canaria antes que contratar

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Todos los grupos políticos del Parlamento de Canarias han convalidado con su voto afirmativo el decreto ley de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias, aunque la oposición ha avanzado durante este pleno extraordinario y monotemático que hará enmiendas al texto.

En concreto, la portavoz de Coalición Canaria (CC), María del Socorro Beato Castellano, criticó "el fondo" y la "forma", al considerar que se modifica la Ley del suelo sin participación "ni ciudadana ni institucional". "La reforman sin escuchar a nadie", lamentó.

Además, consideró que "las medidas no van a ser efectivas" y mantuvo que "no están generando nada". "Tal como está no cumple con la simplificación", incidió, aunque votó a favor para presentar "enmiendas para mejorar" este documento. Beato dijo también que los grupos ahora en el Gobierno --PSOE, Podemos y NC-- "mentían cuando" les "atacaban" desde la oposición o es que sus "principios cojean".

Con el visto bueno del PP también se ha convalidado el decreto del Gobierno para su tramitación como proyecto de ley y de urgencia. La portavoz de los populares Luz Reverón dijo que son "17 decretos leyes en 15 meses" los que ha presentado este Ejecutivo regional y "sin presupuestos habilitantes".

También quiso dar la bienvenida a los grupos del Gobierno "a las políticas liberales del PP": "¿Quién lo iba a decir, señorías, de repente se han instalado en las políticas liberales del PP. Si lo sé habría traído las hojas de inscripción de mi partido", se jactó.

Acusó también a estos grupos de lo mismo que CC, de haberles apuntado falsamente con el dedo al aprobar leyes simplificadoras como si fueran "depredadores de suelo rústico".

"Quién les ha visto y quién les ve; porque ahora se encuentran alineados a las políticas del PP de desarrollo económico sostenible y, por supuesto, de protección del territorio", consideró.

El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, remarcó las especiales circunstancias derivadas del coronavirus que a su juicio justificaban el decreto ley y pidió "unidad de acción" porque "la sociedad nos está mirando".

EL GOBIERNO QUIERE CERRAR "EL HUECO DE DESAFECCIÓN"

Para, remarcó además el consejero, "ir cerrando el hueco de desafección que existe de forma generalizada entre los gobiernos y la sociedad" y "dejar las diferencias políticas para otro momento". "No se debe hablar de diferencias ideológicas, sino de combatir un enemigo común", mantuvo.

Cs, de boca de Ricardo Fernández de la Puente Armas agradeció los "atajos administrativos para proyectos empresariales" que ofrece este texto, aunque sin "desregulación" y con "seguridad jurídica". Aunque lo consideró digno de mejora, dijo que el texto es de agradecer al "dotar" de mayor "flexibilidad burocrática, formal y de plazos".

Desde Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús Ramón Ramos Chinea, dio gracias por dejar de lado el "sobreproteccionismo" para que se pueda desarrollar el sector agrario y sus usos complementarios, "porque si no solo crecerá rabo de gato y otras malas hierbas" en los campos de Canarias.

Desde el grupo del PSOE, Manuel Fernando Martínez Álvarez lamentó que la oposición hablara más del Consultivo o de elementos formales que de lo positivo que tiene el texto para los sectores afectados, mientras que Manuel Marrero Morales (Podemos) destacó que se trata de "mitigar en lo posible las inevitables consecuencias de esta crisis" derivada del coronavirus: "A nadie de los distintos sectores perjudica y facilita los procedimientos", defendió.

NC ABOGA POR REORGANIZAR LOS RECURSOS HUMANOS ANTES QUE CONTRATAR

Por parte de NC, la diputada María Esther González consideró que el texto es "muy ambicioso, aunque a veces seguramente insuficiente", pero defendió también "reorganizar los recursos humanos" de la Administración canaria para ponerlos a "disposición del servicio más necesario".

"Es precisa una maquinaria bien engrasada", defendió, remarcando que solo después de esa reorganización necesaria y solo en caso "de no ser suficiente" y "en segundo término incrementar" las plantillas "donde haga falta".