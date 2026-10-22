Torres celebra el acuerdo sobre la cogestión aeroportuaria como una "buena noticia" para el autogobierno de Canarias

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (i), durante la reunión del Comité de Situación de la ciudad autónoma, en la Delegación del Gobierno, a 30 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). Torres ha anunciado que el - Marcos Moreno - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha celebrado el acuerdo sobre la cogestión aeroportuaria alcanzado entre los gobiernos de España y de Canarias, que previsiblemente se oficializará el próximo 29 de octubre con la celebración de una Comisión Bilateral, como una "buena noticia" para el autogobierno del archipiélago.

En unas declaraciones difundidas a los medios de comunicación, ha comentado que, en concreto, se ha trabajado en los últimos meses en un órgano "paritario" con cuatro representantes del Estado y otros cuatro de la Comunidad Autónoma.

Además, ha señalado que el acuerdo tendrá en cuenta "la situación archipiélagica y últraperiférica de Canarias" y que dicho órgano realizará un seguimiento de las obras contempladas en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA).