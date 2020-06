Torres, sobre el cese del jefe de Urgencias del HUC (Tenerife): "Prioricemos la gestión y no las personas"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este miércoles que el cese del jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC), Guillermo Burillo, es competencia de la Gerencia del centro y se trata de cargos de libre designación.

"Prioricemos la gestión y no las personas", ha comentado en la sesión de control del Parlamento en respuesta a una pregunta de Cs, subrayando que la decisión de la gerente del hospital se enfoca a mejorar las gestión en el servicio.

Torres se ha preguntado "qué ha hecho mal" el nuevo responsable de Urgencias que además, "no tiene ninguna afiliación", y se ha quejado de que a Ciudadanos "le preocupa más las personas que la gestión". "A la ciudadanía no le interesan las personas, hablemos de las personas del Gobierno no de las que no están", ha destacado.

La portavoz de la formación naranja, Vidina Espino, ha comentado que el cese "ha generado una crisis sin precedentes en el hospital" hasta el punto de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias ha pedido el cese de la gerente.

Ha comentado a Torres que "debería preocuparle" la destitución porque ha originado más dimisiones en Urgencias "y quien paga las consecuencias del desaguisado son los pacientes".

A juicio de Espino, "no lo han podido hacer peor en sanidad" pues el Ejecutivo ha convertido el SCS "en una agencia de colocación del PSOE" y en la que empezaron a "cancelar programas" porque fueron elaborados por el anterior Gobierno.

Asimismo, ha criticado la alta cantidad de personal sanitario contagiado por coronavirus y censurado que ahora se estudie abonar una "paga extra" en la que se deja fuera a celadores, enfermeros o personal de Urgencias.

"Los sanitarios no necesitan una limosna sino estabilidad en el empleo", ha indicado.