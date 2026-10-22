Torres cifra en 13.000 los migrantes que han regresado a Marruecos desde Ceuta desde el pasado 10 de agosto

Archivo - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial del Gobierno de España, Ángel Víctor Torres, ha señalado este jueves el trabajo "ímprobo" del Ejecutivo central ante la gestión de la crisis migratoria en Ceuta, desde donde ya habrían regresado unos 13.000 migrantes a Marruecos.

En una entrevista concedida a la Televisión Canaria, el ministro ha subrayado el trabajo realizado por el Gobierno central, que ha abordado la crisis en los últimos 60 días como "autoridad funcional", centrándose en la gestión del fenómeno migratorio en Ceuta.

"¿Y por qué han regresado 13.000 migrantes? Porque, una vez tenemos los dispositivos, los llevamos al centro de atención, les tomamos la huella dactilar y les abrimos un expediente. Si no solicitan o no son susceptibles de tener protección internacional, serán devueltos en un expediente concluso. Y muchos ya retornan automáticamente porque no quieren tener un expediente", ha añadido.

Sin embargo, Torres ha recalcado que el problema a medio y largo plazo está en la gestión de los menores migrantes llegados a Ceuta, unos 3.000, cuya solución pasaría por que sean distribuidos por el resto del territorio español, "salvo que el presidente (Juan Jesús)Vivas quiera que se queden en Ceuta, lo que sería un error. Es ir en contra de lo que el siempre defendió".

LEY DE EXTRANJERÍA

En atención a los menores migrantes arribados a los territorios frontera en España, como Canarias, el ministro de Política Territorial ha afeado el argumento del Partido Popular de devolver los menores migrantes que arriben a las costas españolas. "Al final, su intención pasa por que se queden en los territorios frontera. Dicen que lo que hay que hacer es devolverlos, pero ¿cuántos se han devuelto? ni un solo menor. Es una situación muy complicada, porque hay una ley superior del menor que es internacional. Ni Meloni en Italia ha podido devolver a los menores no acompañados, ni siquiera llevarlos a terceros países", ha argumentado.

Asimismo, ha continuado Torres, el Gobierno de España ha tomado "una decisión", es decir, que los menores migrantes sean distribuidos por el resto del territorio español, una cuestión a la que se ha negado el Partido Popular, votando en contra de ( la modificación de la Ley de Extranjería para favorecer a un reparto de menores migrantes), por tanto, no están para dar ninguna elección. Al final somos lo que votamos", ha añadido Torres.

Ha avanzado, asimismo, que si el Partido Popular y Vox llegan al Gobierno de España derogarán la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. "Trabajaremos para que no gobierne. Estamos convencidos de que podremos revalidar un gobierno de carácter progresista en nuestro país en las próximas elecciones del 29 de noviembre", ha incidido Torres.

"Un Gobierno de España, junto a Vox, sería dramático para Canarias, por muchas cuestiones. En el asunto migratorio, sin duda. Ellos desean, quieren y han votado que se queden en los territorios de frontera. Tomen nota los canarios y las canarias", ha dicho.