Torres cree que el 'pacto de las flores' terminará el mandato en Canarias y confía en sus socios

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha opinado que el llamado 'pacto de las flores' que conforma el Gobierno regional --PSOE, Podemos, NC y ASG-- terminará el mandato actual y ha mostrado su confianza en sus socios.

"Lo creo. Otra cosa es lo que pueda pasar en el futuro. Canarias es una tierra donde los gobiernos por una referencia histórica no terminan sus mandatos cuando empiezan, hay algunas magníficas y nobles excepciones que creo que también debe ser la del presente Gobierno", dijo en declaraciones a Ser Las Palmas recogidas por Europa Press.

Asimismo, Torres hizo especial hincapié en que se está viviendo un "momento difícil". "El otro día me preguntaban si estaba pensando en convocar elecciones --observó--, pero es que no estamos para eso. No estamos ni para convocar elecciones ni para inestabilidad política".

Por su parte, mostró su confianza en sus socios de Gobierno --Podemos, NC y ASG--, de igual modo que esperó que ellos confíen en el PSOE.

"Este Gobierno de Canarias lo ha tenido durísimo, no creo que se recuerda una época más dura para ningún gobierno que haya existido jamás en las islas, y su fortaleza, durabilidad, eficiencia y sus respuestas es lo que los canarios exigen de un gobierno sólido que no se resquebraje a las primeras de cambio", concluyó.