Torres destaca que el Gobierno de Canarias "ha dado estabilidad" y tiene "voluntad de continuidad"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha hecho balance este martes, durante el debate sobre el estado de la nacionalidad canaria, de una legislatura "completa y compleja" en la que el Ejecutivo "ha dado estabilidad", algo que "debiera ser normal y que, sin embargo, en Canarias es una excepción", apostilló.

Durante su discurso, Ángel Víctor Torres ha dicho que llama la atención que "hayamos tenido con la reciente democracia doce gobiernos en Canarias y que este -el del Pacto de las Flores- sea el segundo que va a terminar como empezó".

Según Torres, "la estabilidad debe ser la regla, no la excepción, como ocurre en Canarias. Y de ahí la voluntad de continuidad de este Gobierno, con sus premisas de cercanía, diálogo permanente y empatía", añadió.

El presidente afirmó que Canarias "se defiende con argumentos, no con ruido". "Canarias se defiende mostrándonos firmes en la defensa de que las islas reciban un trato justo, exigiendo el respeto a las leyes y a nuestro Estatuto de Autonomía. Canarias se defiende hablando alto y claro, pero no gritando. Canarias se defiende haciéndonos entender. Canarias se defiende abriendo puertas, no dando portazos".

En este sentido, quiso dejar claro que el Gobierno del Pacto de las Flores ha defendido Canarias "sin complejos". "Eso es lo que ha hecho que este Gobierno haya conseguido de Madrid (y hablo del Gobierno porque otras son las cuestiones que hacen los partidos políticos) los mayores pasos para nuestra tierra", destacó.