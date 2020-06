Torres dice que España aporta a Canarias entre 450 y 500 millones al mes para paliar la crisis del Covid

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que el Gobierno de España está aportando a las islas entre 450 y 500 millones al mes para ayudar a mitigar los efectos de la crisis del Covid-19 y pagar los ERTEs, a los autónomos o las ayudas sociales.

Así lo ha afirmado este martes en respuesta a una pregunta parlamentaria de la diputada del PP, María Australia Navarro, sobre la renuncia del Gobierno de España a "apropiarse" del superávit y los remanentes de tesorería de las administraciones públicas canarias.

"Lo que pediría a Navarro es que me explique la pregunta. De la lectura del enunciado se entiende que está usted felicitando al Gobierno de España porque no se apropia del superávit", apuntó el presidente.

Al respecto, la popular ha señalado que a día de hoy las administraciones canarias no pueden usar sus remanentes y ni el superávit. "Lo que tenemos es que no se nos permite endeudarnos", dijo.

Además, expuso que este martes se ha conocido que del fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros "se saca a Canarias de los 5.000 millones puesto que al tener un régimen económico y fiscal propio no podemos participar de la caída de ingresos".

"También me preguntaba --añadió-- por qué otras CCAA como el País Vasco pueden disponer de mayor gasto para políticas sociales y se les ha permitido endeudarse y a Canarias no".

NAVARRO: SITUACIÓN "MUY GRAVE"

Navarro hizo especial hincapié en que la situación de Canarias es "muy grave". "Tenemos 261.000 parados, de los que 131.000 no tienen derecho a prestación, 231.000 canarios afectados por un ERTE, 30.000 de ellos sin haber cobrado desde marzo, y tenemos la amenaza de que un 20% de las empresas isleñas estén al borde de la quiebra", apuntó.

Finalmente, reiteró que la pregunta parlamentaria se justifica por sí misma. "Pregúnteselo usted a lo mejor en vasco o en catalán y a lo mejor Pedro Sánchez le hace caso", dijo a Torres.

TORRES: EL SISTEMA TRIBUTARIO CANARIO "VA POR OTRO LADO"

Torres explicó que el fondo no reembolsable es para todas las CCAA en el que no se incluye la merma de los recursos del sistema tributario canario, ya que, dijo, va "por otro lado"; además, apuntó que tampoco es cierto que algunas autonomía tengan el uso del superávit, sino que lo que hay es un acuerdo político firmado por los partidos pero que Hacienda no ha autorizado aún.

Sin embargo, recordó que la ministra dijo que en la reunión del 13 de mayo se respaldó la opción de que Canarias pueda usar el superávit para paliar la situación y que si la cuantía no es suficiente se pueda acudir al endeudamiento.

Respecto a la situación del archipiélago, Torres insistió en que todas las administraciones públicas están haciendo un "gran esfuerzo", incluido el Estado.

"En Canarias --comentó--, la Administración General del Estado, con los ERTEs, la ayuda a los autónomos, la ayuda social, el ingreso mínimo vital está aportando entre 450 y 500 millones de euros al mes, y eso es una manera distinta de abordar una crisis".

CURBELO (ASG): "NO HAY SINO TRES SALIDAS" A LA SITUACIÓN

Por otra parte, el disputado de ASG, Casimiro Curbelo, quien realizó otra pregunta parlamentaria sobre la compensación de las entidades locales por la falta de ingresos públicos, apuntó qué "no hay sino tres salidas" a la situación actual.

Una de ellas es la transferencia de capital, algo que hace Europa con España y España con las CCAA aunque comentó que falta que la Canarias lo haga con los 88 ayuntamientos y los siete cabildos; otra es movilizar los ahorros --superávit y remanentes--; y por último el endeudamiento.

Aquí, hizo especial hincapié en que ayuntamientos y cabildos son los que peor tiene la situación "porque el Gobierno de Canarias deja de ingresar más de 1.567 millones, lo que supone el 10% del presupuesto, y sin embargo entre 570 y 593 millones para nosotros supone el 42% de todos los recursos de las administraciones insulares".

Curbelo comentó que el Gobierno de España ha dicho que el Gobierno de Canarias puede gastar el superávit y endeudarse, algo que "no ha ocurrido con los cabildos ni los ayuntamientos".

TORRES, CONVENCIDO DE QUE TODOS TENDRÁN LOS INGRESOS PREVISTOS EN 2020

Torres respondió al representante gomero que el 14 de marzo todo se paró y que al comienzo del año "las cosas iban bien en Canarias, caminaba la economía, la recaudación era buena e incluso y teníamos informes que nos decían que para el próximo año podríamos estar en el 17% de paro. "Pero todo se paró el 14 de marzo y el problema lo tenemos todos", apuntó.

"Y este Gobierno fue el primero que pidió que el superávit y los remanentes de los cabildos y ayuntamientos fueran gestionados por ellos mismos, una petición expresa al Gobierno de España", aseveró para recordar que la ministra dijo que iba a compensar la merma de los recursos del bloque canario de financiación, lo que "permite que tengamos calma respecto a los ingresos y los gastos de 2020".

"A partir de ahí --concluyó--, teniendo la seguridad los ayuntamientos, los cabildos y la CCAA de que tendremos los ingresos que teníamos previsto cuando aprobamos los presupuestos 2020, habrá gasto supletorio como respuesta a la Covid-19 y todos tenemos que echarnos una mano de acuerdo a la capacidad de endeudamiento o superávit que tenga cada uno".

Finalmente, en cuanto a los fondos extraordinarios que lleguen de Europa o de España, dijo a Curbelo que "tenga la absoluta tranquilidad de que tal y como está firmado el pacto de reactivación, todo lo que venga para las administraciones públicas de acuerdo a sus competencias serán transferido a las mismas".