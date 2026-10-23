Torres dice que la recentralización de Vox, en un Gobierno con el PP, "mata a Canarias"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en una atención a medios en Sevilla - MARIA JOSÉ LÓPEZ

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este viernes que la recentralización de competencias que propone Vox dentro de un posible Gobierno con el PP "mata a Canarias".

"Canarias es el lugar más alejado de Madrid y por tanto son ocho islas donde tiene que haber recursos de sanidad pública y educación pública que Vox está en contra de esa descentralización, por supuesto con Vox en el Gobierno, porque el PP lo va a aceptar", ha señalado a los periodistas tras participar en un desayuno informativo de 'Nueva Economía Fórum'.

Ha comentado que el PSOE va a trabajar para que la "ultraderecha" no llegue al Gobierno ya que "si ellos" gobiernan, por ejemplo, ya han avanzado que están en contra del nuevo sistema de financiación que aporta 1.300 millones suplementarios a las islas que serían "fundamentales" para apuntalar los servicios públicos.

Igualmente, ha afirmado que han manifestado "con claridad" que los migrantes "no pueden llegar a la Península" de tal manera que "lo que está diciendo Vox es que si gobiernan en España, los migrantes se quedan en Canarias, porque no pueden retornar los menores".

Lo mismo ocurre con la gestión compartida de los aeropuertos que se va a firmar el próximo jueves entre los Gobiernos central y canario "y si Vox gobierna, no lo va a ejecutar, porque está en contra del estado de las autonomías y del autogobierno de los territorios".

Por tanto, ha comentado, "la amenaza es grande en el conjunto del país, dramática para Canarias".