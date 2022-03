Torres: "El escudo social activado en La Palma no tiene precedentes"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este martes en el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad que el escudo social activado en La Palma como consecuencia de la erupción del volcán "no tiene precedentes", y quiso dejar claro que "nunca antes se ha actuado tan rápido como en esta emergencia".

Ángel Víctor Torres señaló que durante toda la crisis volcánica, las políticas se han centrado en garantizar la seguridad de las personas, en activar con urgencia todas las ayudas sociales -incluida la solución habitacional para los evacuados- y en amortiguar al máximo los efectos económicos derivados de la erupción.

Torres destacó que gracias al Registro Único se ha firmado ya el 91% de los expedientes, unos 5.000, y negó que las ayudas no estén llegando. Así, detalló que el total de ayudas entregadas para la recuperación y para las personas damnificadas en La Palma supera los 367 millones de euros.

Indicó que se han destinado 163 millones de euros a ayudas para vivienda y alojamiento de personas afectadas y ya hay un centenar de viviendas entregadas; se han entregado más de 130 millones del Consorcio de Compensación de Seguros a quienes han perdido sus viviendas; se ha contratado a casi 1.500 personas con el Plan Extraordinario de Empleo de La Palma, y se ha aprobado un pago extra de 1.100 euros más y se han activado 200.000 euros adicionales para perceptores de la PCI en los municipios afectados.

El presidente dijo ser consciente de la urgencia y de que la mínima espera para quien lo ha perdido todo es dolorosa, pero aseguró que todas las administraciones están poniendo el máximo de su parte para que las ayudas sigan llegando. "No es cierto que las ayudas no estén llegando. Y les aseguro que no les podemos fallar si seguimos manteniendo la unidad entre administraciones y las fuerzas políticas, sean del color político que sean", afirmó.