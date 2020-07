Torres: "Una moción de censura no me quita el sueño"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que la posibilidad de que se presente una moción de censura contra él no es una de sus preocupaciones en estos momentos: "Eso no me quita en absoluto el sueño. Son tantos los problemas que tenemos cada día que esto no me puede quitar el sueño".

En una entrevista a 'Diario de Avisos', recogida por Europa Press, Ángel Víctor Torres señaló que después de las elecciones hubo cuatro semanas "casi de auténtica ruleta rusa en los que había momentos en los que aparecía un gobierno progresista y otros en los que era de centro derecha".

Por tanto, admite que tiene que acostumbrarse como presidente de Canarias a que "casi todos los días haya rumores, opiniones... Y, en ese sentido, la historia no juega a favor porque no ha habido Gobierno de Canarias, excepto uno, que haya aguantado los cuatro años", apostilló.

Ahora, sus principales preocupaciones son cómo responder a la quiebra social y económica, la pobreza que crece, los rebrotes, cómo van a terminar los próximos meses, si va a haber temporada alta turística, y cree que, como le ocurre a él, el resto de los miembros del Gobierno tienen "un compromiso social".

En cualquier caso, sí cree que hay movimientos en la oposición para intentar propiciar una moción de censura porque "en otros lugares han estado en el poder y han querido recuperarlo pronto, sin circunstancias que justifiquen que es preciso un cambio de gobierno, sino simplemente acceder a ese poder".

"Como presidente de Canarias, eso a mí me preocupa poco. Si se diera, tendrán que dar explicaciones", sostuvo Torres, quien se preguntó qué motivos hay después de un año para que se presente una moción. "Sería pura aritmética porque desde el punto de vista político y de gestión, creo sinceramente que la ciudadanía canaria sabe que ha habido un Gobierno que ha dado la talla, que ha respondido a momentos difíciles", aseguró.

Uno de los argumentos que da la oposición reiteradamente es que el Gobierno de Canarias está paralizado, un discurso que, según Torres, "no se lo cree ni quien lo pronuncia". En definitiva, hace hincapié en que en estos momentos hay un Gobierno estable de 37 diputados: "Por tanto, cualquier movimiento tiene que ser que alguna de las fuerzas que forman parte del 'Pacto de las Flores' saliese de él".