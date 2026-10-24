Torres pide resolver la situación de la 'ley de nietos' antes de las elecciones del 29N

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (i), durante la reunión del Comité de Situación de la ciudad autónoma, en la Delegación del Gobierno, a 30 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). Torres ha anunciado que el - Marcos Moreno - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha pedido que la situación de la 'ley de nietos' se resuelva "antes de las elecciones generales del 29 de noviembre".

Así lo ha afirmado el también ministro de Política Territorial y Memoria Democrática durante el acto de presentación de las candidaturas de la formación en las islas para el 29N, al ser cuestionado por el requerimiento del Tribunal Supremo al Gobierno para que en el plazo de cinco días le remita la lista de 163.020 afectados por la suspensión cautelar del voto.

Al respecto, ha señalado que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ya ha explicado que se ha entregado al Supremo toda la documentación requerida y que se remitirá la restante durante los próximos cinco días.

"Yo vuelvo al fondo del asunto", ha resaltado para insistir en que "personas que votaron en el año 2023 en las elecciones autonómicas, por ejemplo de Canarias, o en las elecciones generales, o que votaron en el año 2024 en las europeas, ahora no van a votar".

A su juicio, esta situación supondría "cercenar un derecho constitucional", por lo que ha insistido en que "lo que se tiene que hacer es entrar en el fondo y hacerlo antes de que sea el 29 de noviembre".

El dirigente socialista ha acusado a la derecha y la ultraderecha de alimentar un relato según el cual habría "españoles de primera y españoles de segunda, los que vamos a poder votar y los que, incluso habiendo votado, ahora no lo pueden hacer".

Torres ha reivindicado de igual modo el carácter secreto del sufragio ya que "el voto es íntimo, personal, y por tanto eso es la democracia, el poder de la democracia".

Por otro lado, ha criticado que la derecha y la ultraderecha anticipen lo que ocurrirá en las elecciones autonómicas. "Se están poniendo una tirita antes de la herida y adelantando lo que va a ocurrir, porque lo que va a ocurrir es que estamos en la remontada", ha manifestado.

El canario ha recordado aquí que en 2023 hubo quienes auguraban que Pedro Sánchez no volvería a ser presidente del Gobierno tras las elecciones autonómicas o que el PP lograría una mayoría absoluta o una mayoría con Vox.

"Pues no hubo un gobierno progresista que ha caminado en derechos y vamos a volver a tener el mismo resultado", ha concluido.