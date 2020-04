Torres reitera que Canarias está lista para la desescalada y dice que Sánchez no ha parado su propuesta

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha reiterado que el archipiélago está listo para iniciar la desescalada, ya que se cumplen con los parámetros de capacidades y de recomendaciones sanitarias, y ha resaltado que el Gobierno de España no ha parado la propuesta de desconfinamiento de las islas.

Así lo ha puesto este domingo de manifiesto durante una comparecencia tras participar en la séptima conferencia de presidentes autonómicos convocada por Pedro Sánchez, donde incidió en que la comunidad autónoma es de las más preparadas para empezar la desescalada.

"El plan sí debe ser coordinado, asimétrico y gradual, y quienes podamos hacer esa desescalada también tendremos que cumplir parámetros que son de capacidades y de recomendaciones sanitarias. Son dos documentos", observó.

Torres anunció que, respecto al primero de ellos, "Canarias está en condiciones de cumplir los parámetros, que son de número de efectivos, de camas, prevención o de actuaciones"; mientras que en cuanto al segundo, expuso que este lunes se debatirán las recomendaciones en una Comisión Interterritorial, aunque, matizó, "también, de una primera lectura, entendemos que cumplimos".

Por lo tanto, afirmó que las islas elevarán en dicha Comisión su cuadro de mando para que sirva a un documento conjunto que se eleve a un Consejo de Ministros este martes. "Y ahí --continuó-- estarán todas las condiciones que se dan en Canarias para poder participar pronto de esa desescalada".

NO HAY PARÁLISIS, NI FRENO, NI UN 'NO'

Cuestionado por el retraso en la respuesta del Gobierno de España a la iniciativa presentada por la comunidad autónoma, Torres señaló que no se ha parado ninguna propuesta. "Ninguna --aseveró--. Es más, Sánchez ha dicho que ha tomado nota de las propuestas que le han llegado, y la de Canarias se envió el jueves por la mañana a Sanidad. No ha habido ninguna parálisis, ni freno, ni un 'no'".

Para el presidente, la ventaja del archipiélago es que cumple "mayoritariamente" con los parámetros que se piden para empezar con el desconfinamiento, esperando que este martes todo lo expuesto por Canarias esté contemplado en el Consejo de Ministros.

CADA DOMINGO LA SITUACIÓN ES MEJOR

Al respecto, el máximo dirigente regional hizo especial hincapié en que en las islas cada domingo que comparece ante los medios de comunicación la situación es mejor que la semana anterior.

Así, apuntó que en la actualidad se están haciendo más de 3.000 test PCR diarios y que solo se han detectado doce positivos, que hay 55 personas en camas UCI por coronavirus y 500 camas hospitalarias disponibles, además de las islas tienen los datos más favorables en ingresos y contagiosidad.

No obstante, hizo un llamamiento a la prudencia, ya que entendió que todos estos buenos datos no significan que no pueda haber nuevos positivos aunque insistió en que por eso mismo la desescalada debe ser gradual, a diferentes velocidades y asimétrica.

EL 60% DE LOS TRABAJADORES SE DEDICA AL SECTOR SERVICIOS

Al ser cuestionado por la situación de la economía y del turismo, apuntó que el 60% de los trabajadores canarios se dedican al sector servicios y que el archipiélago es la región más golpeada por el cierre de la actividad.

"Tenemos que hacer dos cosas y en dos fases. Inyección de dinero público para poder responder con los ERTEs y que se pueda regresar a los trabajos cuando se recupere la normalidad; y ser conscientes de que esta nueva normalidad no va a ser brusca", señaló.

En este sentido, volvió a reclamar el uso del superávit y la necesidad de buscar un acuerdo para los remanentes, partidas sobre las que abogó deben estar gestionadas por cabildos y ayuntamientos, pidiendo también que pueda haber endeudamiento a largo plazo.

TORRES APELA A LA RESPONSABILIDAD DE LOS CANARIOS

Finalmente, el presidente ha vuelto a apelar a la responsabilidad de los canarios. "Quiero concluir diciendo que en todas mis intervenciones siempre apelaba a la responsabilidad de los canarios y que también hay que hacerlo con el desconfinamiento porque el virus está y tenemos que cumplir", dijo.

Por ello, explicó que por haber cumplido, hoy, tras más de 40 días, se pueden ver en las calles a niños que ríen y juegan, lo cual, indicó ayuda a poder sentir "que en esta ocasión estamos el final del túnel y que es real".