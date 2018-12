Los trabajadores del tranvía amenazan con intensificar las movilizaciones por la actitud "negligente" de Metrotenerife

Publicado 05/12/2018 15:08:31 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa del tranvía ha denunciado que la Dirección de Metrotenerife, empresa pública dependiente del Cabildo, mantiene un "inmovilismo" en la negociación que "condena" a los trabajadores de este transporte público a una "precariedad inaceptable" y advierte de que la actitud "negligente" de los gestores provocará que los usuarios del tranvía "sufran las consecuencias de este conflicto".

Los trabajadores han solicitado nuevas contrataciones para reducir la "inaceptable" carga de trabajo que sufren. Asimismo, piden que las vacaciones del personal cumplan lo que establece la ley y regular de manera "justa" las condiciones de las guardias, entre otras mejoras respecto a las jornadas laborales. El Comité de Empresa lamenta, igualmente, que las incapacidades temporales no tengan un complemento del 100%, en contra de la postura de la empresa.

Los representantes de los trabajadores informaron al Tribunal Laboral Canario que las reuniones de las mesas técnicas entre plantilla y empresa "no están sirviendo para avanzar en la negociación, ya que el único que ha planteado movimientos de acercamiento es el Comité de Empresa, mientras que la empresa se mantiene enrocada".

La huelga permanece convocada y se celebrarán concentraciones frente al Cabildo, responsable último de este servicio público, los días 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24 y 26 de diciembre. El Comité de Empresa ha expresado la voluntad "firme" de la plantilla "de mantener el pulso el tiempo que sea necesario". Recuerda que en el tranvía "se transporta a ciudadanos y que la seguridad de éstos depende de la carga de trabajo de sus trabajadores". "No es aceptable que un conductor no disfrute del tiempo de descanso mínimo que establece la ley, por ello no se dará ni un paso atrás", advierten.