El tráfico de la Autoridad Portuaria de Las Palmas alcanza 27,8 millones de toneladas, casi un 2% más

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) ha registrado un total de 27.814.701 toneladas en 2026, lo que supone 509.002 toneladas más que en el mismo periodo de 2025 y un incremento interanual del +1,86%, según los datos estadísticos acumulados hasta septiembre de la APLP.

En este sentido, el Puerto de Las Palmas ha registrado 24.244.852 toneladas (+1,50%), mientras que el Puerto de Arrecife crece un +4,20%, con 1.564.790 toneladas.

Por contra, el Puerto de Puerto del Rosario ha caído un 1,46%, hasta las 1.251.050 toneladas; mientras que el Puerto de Arinaga registra un descenso del 1,20%, con 196.946 toneladas. Asimismo el Puerto de Salinetas incrementa su tráfico total un 23,97% hasta alcanzar 557.063 toneladas.

En lo que se refiere a la variación interanual acumulada hasta septiembre de 2026 con respecto al mismo periodo de 2025, en lo que se refiere a los cinco puertos de la APLP el tráfico de pasaje ha crecido un 4,07% (+0,70% en línea regular y +7,41% en crucero), con un total de 2.555.243 pasajeros, frente a 2.455.194 en el mismo periodo de 2025; mientras que las toneladas de mercancías ha aumentado un 2%, con 25.604.872 toneladas, frente a 25.102.339.

Asimismo las toneladas de pesca congelada crecen un 50,31%, con 309.115 toneladas, frente a 205.652; las toneladas de pesca fresca aumentan un 10,69%, con 704 toneladas, frente a 636; por contra las toneladas de combustible caen un 2,10%, con 1.952.896 toneladas, frente a 1.994.826.

En el caso de las unidades de TEU se incrementaron un 4,42%, con 1.208.292 unidades, frente a 1.157.095; mientras que las toneladas de mercancía general contenerizada crecen un 1,17%, con 12.700.737 toneladas, frente a 12.553.820. Además las unidades de tráfico Ro-Ro aumenta un 2,67%, con 293.026 unidades frente a 285.410; y las toneladas de tráfico Ro-Ro ha crecido un 4,48%, con 4.514.442 toneladas, frente a 4.321.018 en el mismo periodo de 2025.

En el caso concreto del Puerto de Las Palmas, el interanual en lo que se refiere al tráfico de pasaje aumenta un 5,64% (+1,25% en línea regular y +14,22% en crucero), con 1.784.684 pasajeros; mientras que las toneladas de mercancías crecen un 1,67%, con 22.077.961 toneladas.

Por su parte, las toneladas de pesca congelada ha aumentado un 51,33%, con 304.762 toneladas, y las toneladas de pesca fresca ha descendido un 5%, con 19 toneladas. En toneladas de combustible ha caído un 2,08, con 1.946.541 toneladas.

Finalmente las unidades de TEU han aumentado un 4,76%, con 1.122.316 unidades; mientras que las toneladas de mercancía general contenerizada ha crecido un 1,17%, con 12.016.300 toneladas. Asimismo las unidades de tráfico Ro-Ro se ha incrementando un 4,32%, con 196.830 unidades; y las toneladas de tráfico Ro-Ro subieron un 6,14%, con 3.107.332 toneladas.