El transporte público crece un 25% en Tenerife en la Fase 2 y la ocupación de las vías ronda ya el 70%

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Los usuarios del transporte público, tanto en la guagua como en el tranvía, han crecido un 25% en Tenerife desde que arrancó la Fase 2 de la desescalada el pasado lunes mientras que la ocupación de las vías ronda ya el 70%.

Así lo ha avanzado este jueves el viceconsejero del Cabildo de Tenerife y consejero de Carreteras e Innovación, quien reconoce que "se nota muchísimo más" el aumento de actividad económica y la movilidad a medida que crece la desescalada.

En una entrevista concedida al programa 'Nada que Ver' de 7.7 Radio que dirige José Luis Martín y recogida por Europa Press ha indicado que el área de Carreteras no ha parado de trabajar pese al parón de la economía, "adelantando muchísimos trámites", de tal manera que en breve los ciudadanos empezarán a ver "mejoras en el tráfico".

Sobre la situación económica del Cabildo ha señalado que "es una buena noticia" que la Unión Europea (UE) haya lanzado un plan de rescate de 750.000 millones, a lo que se debe añadir ahora que el Estado permita el uso del superávit, los remanentes y el endeudamiento a las corporaciones locales.

"Llevamos dos meses y medio con esta incertidumbre y nos tiene atados de manos por no saber hasta donde se puede llegar", ha agregado, precisando que no es normal que se permitan algunas "prebendas" a País Vasco y Navarra y no a Canarias, por ejemplo, que es una comunidad "cumplidora y saneada".

FUNERAL DE GUÍA DE ISORA

Cuestionado acerca del funeral en Guía de Isora del pasado lunes que se desbordó de asistentes y no cumplió con las recomendaciones de la Fase 2 de la desescalada, ha indicado que "las imágenes no son nada agradables" y "dejan muy claro" que muchas personas "no se están tomando en serio" la evolución de la pandemia.

Arriaga ha lamentado que "el esfuerzo que se ha hecho en estar confinados" se pueda 'tirar por la borda' con actos de este tipo con más de 100 personas y algunas incluso "besando el ataúd", lo que "puede generar un rebrote importante" de contagios en las próximas semanas.

Asimismo, ha indicado que "estas imágenes no son nada buenas de cara al exterior" desde el punto de vista turístico y no oculta que hasta podría poner en riesgo el cambio de fase en el futuro.