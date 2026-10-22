Tres heridos, entre ellos un menor, tras la colisión de dos vehículos en la TF-1, en San Miguel de Abona

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres personas, entre ellas un menor de edad de 5 años, han resultado heridas este jueves tras producirse una colisión entre dos vehículos en la TF-1, altura Las Chafiras, en sentido sur, en San Miguel de Abona, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 08.42 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a los afectados, que presentaron traumatismos de diferente consideración, por lo que fueron trasladados en ambulancia a Hospiten Sur y al Hospital del Sur.