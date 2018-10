El turismo genera un récord de 15.573 millones y más de 326.000 empleos en Canarias en 2017

Publicado 12/07/2018 17:48:41 CET

Exceltur avisa de un "cambio de ciclo" este año y reclama más inversión, menos burocracia y campañas de sensibilización turística

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El turismo en Canarias cerró en 2017 su séptimo año consecutivo de crecimiento económico con un impacto de 15.573 millones y 326.970 puestos de trabajo, un 5,3% más de empleos que el año anterior, según recoge el informe 'Impactur' elaborado por Exceltur en colaboración con el Gobierno regional.

Los detalles han sido expuestos este jueves en rueda de prensa por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; el consejero de Turismo, Isaac Castellano y los presidente y vicepresidente de Exceltur, José María González y José Luis Zoreda, respectivamente.

Así, en los últimos siete años, la riqueza del turismo acumula una subida del 6,3% en el archipiélago, lo que se traduce en casi 100.000 empleos nuevos, lo que ha permitido compensar el derrumbe de otros sectores durante la crisis, como el de la construcción.

El informe apunta que el turismo, tanto por su aporte directo como indirecto, representa el 35,2% del PIB de Canarias, casi un punto más que en 2016, y el empleo alcanza el 40,3% del volumen de trabajo en las islas.

En total, por cada 100 euros de calor añadido en el turismo, 50,6 euros se aportan en otros sectores, y por cada 100 empleos generados en turismo, se crearon 36,4 en otros complementarios.

Los 15.573 millones suponen un récord de ingresos en la historia de Canarias, 774 millones más que en 2010, y su aportación a la recaudación de impuestos fue de 2.349 millones, el 35,3% del total, recibiendo a su vez el 9,3% del gasto público, de ahí que desde Exceltur se haya pedido recortar la brecha.

Además, desde el 'think tank' se ha incidido especialmente en que el año pasado, el impacto de los viajes de los canarios dentro del archipiélago superó los 2.000 millones de euros, un 11,7% más que el ejercicio anterior.

José María González ha insistido en que 2018 representa el año del "cambio de ciclo" en el sector tras la crisis económica y el declive de algunos destinos competidores, apuntando que será el "punto de inflexión" para empezar a dejar de crecer por volumen de turistas, ya que es "insostenible".

En esa línea, ha abogado por seguir reflexionando sobre un "modelo de éxito" para el futuro, que pasa por aumentar la inversión y colaporación público-privada para adaptarse a las demandas de un turista cada vez más exigente.

En ese sentido, ha instado a las administraciones canarias a "corregir" los retrasos administrativos que conllevan muchos proyectos en las islas, poniendo como ejemplo las trabajas que está encontrando la empresa Loro Parque para desplegar proyectos en Gran Canaria.

Ha abogado por crecer con "valor añadido" y ha animado a "recuperar" destinos turísticos pioneros, como Puerto de la Cruz, destacando el "compromiso" de los empresarios con Canarias, con un volimen inversor de unos 1.000 millones de euros en siete años.

En esa línea, no se ha mostrado especialmente preocupado por la progresiva pérdida de turistas si aumenta la facturación, pero sí ha remarcado que el turismo "debe ser aceptado socialmente" para tener futuro, y que los ciudadanos conozcan que esta actividad ayuda a una correcta redistribución de la riqueza.

Por ello, ha valorado las campañas de sensibilización turística puestas en marcha por las instituciones canarias, ya que hay que evitar que el turismo afecte al estilo de vida de los ciudadanos residentes.

LOS EFECTOS DEL BREXIT LLEGARÁN TARDE O TEMPRANO

Zoreda, por su parte, ha advertido de que "tarde o temprano", los efectos del 'brexit' se notarán en el archipiélago, y por ello, ha subrayado que debe "mejorar" la oferta para poder aspirar a un segmento de clientes que genere más valor añadido.

Ahí, ha señalado que Canarias es "muy importante" para el ector turístico en España, aunque su PIB es inferior al de Baleares, lo que tampoco signigica "que lo esté haciendo peor".

Sobre una subida de salarios en el sector turístico, González ha comentado que Exceltur "no debe interferir", pues es una cuestión que compete a patronales y sindicatos, si bien cree que "hay que mirar los números" e ir "empresa a empresa" porque no tiene sentido que algunas pierdan trabajadores por no subir salarios cuando tienen capacidad para hacerlo.

Clavijo ha apuntado que Canarias solo puede comnpetir con los destinos emergentes en calidad, ya que sus condiciones laborales y salariales son diferentes, y en esa línea, ha apelado a hacer de la visita a las islas una "experiencia irrepetible" con actividades complementarias como la gastronomía, el deporte o las actividades en la naturaleza.

"Queda mucho camino por recorrer", ha expresado, pero ha valorado que aunque esté cayendo la cifra de visitantes aumente por otro lado la facturación y el gasto.

En parecidos términos se ha expresado Castellano, quien ha rechazado que el turismo sea un "monocultivo" económico, debido a su gran capacidad como "tractor" para el desarrollo de otros sectores complementarios.