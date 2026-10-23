Turismo LPA organiza un recorrido guiado por las tradiciones de Finaos en Las Palmas de Gran Canaria

Turismo LPA propone un recorrido guiado por las tradiciones de Finaos en Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO LPA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sociedad municipal Turismo LPA ha organizado una ruta guiada temática para poner en valor el patrimonio cultural e histórico que rodea la festividad del Día de Finaos en Las Palmas de Gran Canaria y la convivencia histórica con las tradiciones de la colonia británica asentada en la ciudad desde comienzos del S.XIX.

En concreto, la actividad, 'Diferentes tradiciones de Finaos en Canarias', tendrá lugar el próximo martes 27 de octubre, de 16.30 a 19.00 horas, según ha informado el Ayuntamiento capitalino.

La ruta propone un itinerario que comenzará en la entrada del Cementerio de Vegueta y concluirá en el Cementerio Inglés en el barrio de San José, ofreciendo a los asistentes una perspectiva histórica y comparativa entre ambas culturas.

El recorrido arrancará a las 16.30 horas en la puerta del Cementerio de Vegueta, donde se realizará una visita guiada para dar a conocer los matices de la memoria y la tradición local. Posteriormente, los participantes se trasladarán a pie hacia el Cementerio Inglés.

En este segundo espacio, la visita profundizará en las particulares costumbres de la comunidad británica históricamente radicada en la capital.

Mientras, como broche final en el Cementerio Inglés, la iniciativa contará con una interpretación musical a cargo de una formación de cuatro músicos que explicarán los instrumentos tradicionales de los Ranchos de Ánimas y ejecutarán piezas ligadas a esta costumbre.

Asimismo, los asistentes podrán disfrutar de una degustación de productos representativos de estas fechas, tales como piñones, castañas, higos secos, nueces, manzanas, huesos de santo y el tradicional anís.

La actividad es de carácter bilingüe (español e inglés) y cuenta con un aforo limitado a 25 plazas. Para garantizar la asistencia y evitar ausencias no notificadas, la inscripción requiere un depósito previo de 5 euros que será reembolsado íntegramente.

Finalmente, el Ayuntamiento ha indicado que las personas interesadas pueden formalizar su reserva en el enlace https://buy.stripe.com/dRm3cu72Meut5UXfGs57W0D