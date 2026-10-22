La ULL suspende ocho meses de empleo y sueldo a un profesor de la Facultad de Periodismo por tres faltas graves

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El rectorado de la Universidad de La Laguna (Tenerife) ha decidido suspender ocho meses de empleo y sueldo al profesor de la Facultad de Periodismo, Jose Luis Zurita, tras verificar la comisión de hasta tres faltas graves del reglamento disciplinario del funcionariado.

La resolución ha sido comunicada este miércoles a la alumna denunciante y al profesor afectado por esta decisión, que se toma ante hechos "probados y inadmisibles" para la Universidad de La Laguna, según ha avanzado este jueves el periódico 'El Día' y confirman fuentes de la institución académica a Europa Press.

A partir de ahora, el profesor de la Universidad de La Laguna dispone de un plazo de 20 días hábiles para interponer una demanda a esta decisión, de aplicación inmediata, ante los tribunales.

La decisión de la institución parte de una denuncia formulada por una alumna de la asignatura de Producción Informativa de la Facultad de Periodismo durante el curso 2024/2025, a la que se habrían sumado un grupo de estudiantes de la institución académica, y que se sustentaría en unos hechos "graves" que ya han sido "probados".

Ante la denuncia, la Universidad de La Laguna abrió un expediente para tratar de analizar la queja del estudiantado. De este modo, designó a un instructor para investigar la causa y recabar las pruebas necesarias que ahora sustentarían la comisión de hasta tres faltas graves, atendiendo al reglamento de la institución académica.

Se trataría de un "trato inadecuado" a los estudiantes que cursaban su asignatura en la Facultad, "faltándoles el respeto", e incluso "haciendo menoscabo en sus capacidades mentales", a lo que se suma un "criterio irregular a la hora de evaluar" a los estudiantes.

"Ha quedado acreditada esa situación, por lo que la persona que instruye el caso le propuso al rector, con los informes pertinentes, documentos probatorios, entrevistas realizadas a las partes, la sanción de ocho meses de empleo y sueldo, una decisión que el rector de la Universidad ha suscrito", trasladan desde la Universidad de La Laguna, que defiende su política de "prevención y detección" ante las respuestas inadecuadas en el seno de la institución académica.

RESPUESTA DEL DOCENTE

Tras conocer la resolución, el docente ha comunicado que llevará a la Universidad ante los tribunales por la decisión, según ha adelantado este jueves 'El Día', que ha trasladado la "profunda disconformidad" del profesor hacia la resolución adoptada por la institución académica.

El docente universitario ha calificado la decisión de "preocupante", ya que, a su juicio, "se ha resuelto sin que se identificasen evidencias y pruebas fehacientes".

Zurita ha asegurado, asimismo, que "las conclusiones no se ajustan a la verdad" y ha insistido en que lesionan "gravemente" su honor y dignidad. "La protección y los derechos del profesorado, sometido de un tiempo a esta parte al brutal acoso de las redes sociales, deben abordarse desde la objetividad y no desde dimes y diretes sin ningún sustento sólido", ha trasladado al periódico.