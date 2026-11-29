Archivo - El candidato del PSOE al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, José Antonio Valbuena - PSOE CANARIAS - Archivo
SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
El candidato del PSOE al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, José Antonio Valbuena, ha apelado este domingo electoral, 29 de noviembre, a votar "con ilusión y esperanza" para seguir avanzando en derechos en los próximos cuatro años: "Es importante que vayamos a votar". "Hoy es 29 de noviembre, y la gente tenía ganas de votar y tiene muchas ganas de manifestar esa alegría de esta campaña, de esa ilusión, por que, a partir de esta noche, sepamos que vamos a seguir avanzando cuatro años en derechos. Es importante que vayamos a votar, que todo aquel que quiera y que realmente quiera que sigamos igual, que vaya a votar", ha señalado ante los medios después de ejercer su derecho al voto en el CEIP La Verdellada, en La Laguna.
Ha advertido su percepción en las primeras horas de esta jornada es que ha habido "afluencia de votos", con "ilusión en la gente y gestos de complicidad nunca antes vistos en otras elecciones". En ese sentido, ha apelado a la importancia de ir a votar: "Hay que avisar, acompañar a ese amigo o familiar que sepamos que tiene problemas para ir a votar, para que vaya, y que ese voto sea un voto de ilusión y esperanza para los próximos cuatro años", ha añadido.