Valbuena (PSOE), candidato al Congreso, apela a una "mayoría" que de continuidad a los "avances conquistados"

El cabeza de lista al Congreso, José Antonio Valbuena, junto a sus compañeros del PSOE, en el registro de candidaturas al Congreso - PSOE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha registrado este jueves ante la Junta Electoral sus candidaturas al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife y al Senado por Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. El cabeza de lista al Congreso, José Antonio Valbuena, ha advertido del "riesgo" de retroceder en los avances conquistados durante décadas y ha defendido una mayoría que permita dar continuidad a la ampliación de derechos.

En el registro de las candidaturas han estado presentes, además de la secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, y del propio Valbuena, la número dos al Congreso, Marta Arocha, y los candidatos al Senado por Tenerife, Pedro Martín y Alicia Álvarez, La Palma, Kilian San Juan, y La Gomera, Juan Luis Navarro, según ha informado la formación socialista en una nota de prensa.

"Queremos que Pedro Sánchez siga siendo presidente porque queremos seguir subiendo las pensiones", ha afirmado Valbuena, quien ha situado también entre las prioridades socialistas la educación pública, las becas y las nuevas subidas del salario mínimo interprofesional.

El candidato ha explicado que estas medidas tienen una repercusión directa en la vida de los pensionistas, de quienes estudian en una universidad pública o dependen de una beca y de los trabajadores y trabajadoras con salarios más bajos: "La continuidad de estas políticas está en juego en las próximas elecciones generales".

Valbuena ha destacado que el PSOE presenta sus candidaturas "con ilusión" y con la convicción de que la convocatoria electoral supone "una decisión sobre el rumbo del país". En este sentido, ha planteado las elecciones como "un referéndum sobre el país que queremos para los próximos cuatro años".

El cabeza de lista socialista ha advertido del "riesgo" de retroceder en los "avances conquistados" durante décadas y ha defendido una mayoría que permita dar continuidad a la ampliación de derechos. "Queremos una España que en los próximos cuatro años siga ganando derechos", ha subrayado.