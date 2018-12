Valido achaca los malos datos sociales al "desaguisado" del Estado y su "desfase histórico" con Canarias

Publicado 28/11/2018 13:46:07 CET

El PP tilda la gestión de "calamidad, desastre y disparate" y lamenta que muchas familias sientan el "desamparo" del Gobierno

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, ha achacado este miércoles los malos indicadores que presenta Canarias al "desaguisado" cometido en el Estado desde que empezó la crisis y a su "desfase histórico" con el archipiélago.

En una tensa interpelación con el presidente del Grupo Popular, Asier Antona, que ha sido interrumpida varias veces por la presidenta de la Cámara, Carolina Darias, la consejera le ha espetado que ha vendo al Pleno a "empezar su campaña", aunque no ha ocultado que se siente "honrada" de que un candidato a la Presidencia se fije en su trabajo.

Valido ha criticado que el PP culpe a CC de "las colas" en los servicios sociales porque lleva muchos años en el Gobierno y se olvide de cuando han estado al frente del Estado, pues si Canarias hubiera tenido la inversión media del Estado, no presentaría los datos actuales, que en todo caso, apuntó, no suelen incluir la gestión de los cabildos, que tienen mucho peso en los servicios sociales en el archipiélago.

Ha dicho también que el presupuesto de este año y el siguiente se ha pactado con el PP y que trabaja para el interés general, no el electoral o el particular. "El día que el sector me lo pida, tardo cero coma en irme a mi casa", ha comentado.

Además, ha apuntado que la "imagen" descrita por Antona desde la tribuna no se corresponde con la realidad actual, defendiendo, por ejemplo, que el paro ha bajo en casi 15 puntos en esta Legislatura, las cotizaciones a la Seguridad Social están en cifras récord o la pobreza ha caído un 4 por ciento, el doble que la media nacional.

Asimismo, ha cuestionado a Antona que "si está tan preocupado por los dramas humanos", su partido no debió impulsar la ley de racionalización económica, que recortó el personal de los ayuntamientos, ni acometer la reforma laboral, que aumentó la precariedad.

"No es cierto que no se haya hecho nada ni que las cosas estén peor, lo que ha pasado en el Estado ha afectado a los bolsillos de los canarios", ha agregado.

Cuestionada por las críticas al decreto sobre la dependencia, ha apuntado que está en fase de exposición pública para escuchar las aportaciones de todos los agentes implicados, aunque ha aclarado que no va a generar "ningún caos" en los servicios.

NO HABRÁ DECRETO DE DEPENDENCIA SIN CONSENSO

"Si sacamos un decreto de consenso, simplificaremos el procedimiento pero no voy a hacer un decreto al dictado de nadie. Si no hay acuerdo, no habrá decreto y seguiremos con ese procedimiento engorroso e insoportable que ustedes me echan en cara, pero tengo la obligación de intentarlo", ha indicado.

El presidente del Grupo Popular, Asier Antona, ha comentado que la gestión del Gobierno en servicios sociales es "una calamidad, un desastre y un disparate", con falta de respuesta a la situación de "desamparo" que casi la mitad de las familias canarias.

Ha dicho que el archipiélago tiene los "peores" servicios sociales de Canarias, datos que se repiten en desempleo, exclusión social o pobreza infantil, afeando a Valido que "vive en una burbuja" al margen de la realidad social.

"ALGUIEN TIENE QUE RESPONDER A ESTE DESASTRE"

Antona ha apuntado que esta situación se da cuando el Gobierno tiene los mayores recursos económicos de su historia y un nuevo REF y en ese contexto, ha tildado de "desastroso" el balance de gestión de la dependencia, con un descenso de expedientes "ridículo" y nuevo decreto que es una forma de "engañar" a la ciudadanía.

Ha comentado también que hay 15.000 personas en lista de espera de discapacidad, algo "intolerable", lo que le ha llevado a ser la primera consejera de la historia del archipiélago en ser reprobada, y unas 30.000 familias "fuera" de la Prestación Canaria de Inserción.

Ha incidido también en que la mitad de los parados no tienen prestación económica y más de 40.000 familias esperan por una vivienda. "Alguien tiene que responder ante este desastre y decir basta ya", ha apuntado.

Antona ha dicho que no hay "nada" sobre la ley de servicios sociales, que sigue sin ser aprobada, ni tampoco sobre la estrategia contra la pobreza, que está en fase de borrador, cuando eran compromisos adquiridos por el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, en su Discurso de Investidura.