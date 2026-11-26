La candidata de CC al Congreso de los Diputados, Cristina Valido - CC

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Coalición Canaria-Primero Canarias al Congreso de los Diputados, Cristina Valido, denunció este jueves la 'utilización electoral' de la tragedia migratoria que vive Canarias por parte de los grandes partidos estatales y rechazó que la situación que afronta El Hierro se convierta en un instrumento de confrontación política entre los líderes nacionales.

Durante una visita al Mercado de Nuestra Señora de África, en Santa Cruz de Tenerife, Valido lamentó que se siga frivolizando con una realidad con la que Canarias convive desde hace más de dos décadas.

"Lo que está pasando en El Hierro no puede ser utilizado por ninguno de los líderes de los partidos peninsulares para ganar unos votos", manifestó la candidata nacionalista, quien criticó que los grandes partidos recurran a mentiras e incluso a chascarrillos cuando Canarias está viviendo una auténtica tragedia humanitaria.

Valido señaló que el próximo domingo Canarias decidirá cómo y con qué fuerza estará representada en Madrid y defendió la necesidad de que la realidad del archipiélago sea comprendida y atendida por las instituciones estatales.

"Canarias tiene voz propia y lo va a demostrar a partir del domingo en el Congreso", afirmó.

CESTA DE LA COMPRA

Por otro lado, la candidata nacionalista incidió en uno de los principales problemas que afectan a las familias canarias, el encarecimiento de la cesta de la compra y los sobrecostes derivados de la insularidad y la doble insularidad.

En este sentido, Valido ha venido reclamando la actualización de los costes tipo del transporte de mercancías y la financiación efectiva del 100% del traslado de los productos hasta su destino final, incluidas las islas no capitalinas, con el objetivo de reducir los sobrecostes que soportan los consumidores canarios y garantizar unas condiciones de vida más igualitarias en el conjunto del archipiélago.