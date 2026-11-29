Archivo - La candidata de Primero Canarias-Coalición Canaria al Congreso Cristina Valido - COALICIÓN CANARIA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Coalición Canaria-Primero Canarias al Congreso, Cristina Valido, ha confiado este domingo electoral, 29 de noviembre, en que haya "una gran participación" ciudadana en los comicios que decidirán sobre el futuro de España, y espera que su formación pueda crecer en representación y mejorar los resultados obtenidos en 2023.

"Hoy la gente tiene el poder, hoy el pueblo decide. Es ese día emocionante y de respeto a un derecho que muchos países del planeta no tienen: elegir a quienes van a gobernarles y a quienes van a decidir el futuro de sus vidas", ha reivindicado Valido tras ejercer su derecho al voto este 29N en el Residencial Andrea, en Tabaiba, en el municipio de El Rosario (Tenerife).

La candidata de CC-1ºCAN ha señalado que este domingo es "un día para celebrar" ante la "suerte de poder decidir" en las urnas. "Este día lo vivo con la máxima emoción, pero también con un enorme respeto a la decisión que hoy la ciudadanía está tomando", ha añadido.

Preguntada por las expectativas, ha señalado que su formación aspira a que hoy "haya una gran participación", que "la gente se pronuncie, tome la responsabilidad y la autoridad que les da el voto" para decidir sobre el futuro. "Esperamos tener unos resultados mucho mejores que la última vez, esperamos crecer en representación, pero ahora lo que toca es ver si la gente piensa igual que nosotros y nos otorga esa posibilidad", ha añadido Valido.