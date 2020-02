El viento y la calima dificultan el control del incendio de Gran Canaria

Publicado 23/02/2020 23:09:59 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El viento y la calima que han afectado durante todo el día de hoy a la isla de Gran Canaria están dificultando las tareas de extinción del incendio declarado ayer en la Degollada de Tasarte, en La Aldea de San Nicolás, el cual ha perdido fuerza en algunos puntos pero ya afecta a la Reserva Natural de Inagua.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha indicado en rueda de prensa que todavía se desconoce el origen del incendio, que se analizará una vez se dé por extinguido, e indicó que los vecinos de Tasarte y Tasartico que fueron desalojados están en distintos espacios del municipio de La Aldea.

Antonio Morales señaló que el fuego en Tasarte no está activo y no progresa, y el Consorcio de Emergencias analiza en estos momentos las viviendas para que los vecinos puedan regresar a sus casas. En este sentido, apuntó que han sido solo cuatro las casas afectadas, si bien no se sabe aún la incidencia real del fuego. Avanzó, además, que es probable que a partir de mañana los vecinos de Tasartico también puedan empezar a volver a sus hogares.

Morales insistió en que el incendio no está activo de la GC-200 para arriba y no progresa de la GC-200 para abajo, sí ha llegado a Inagua y el fuego está ardiendo en superficie, de este a oeste, y se está trabajando intensamente para tratar de darlo por controlado.

Comentó, además, que los vecinos de El Hoyo y Tocodomán han sido evacuados de manera preventiva por si el fuego pudiera avanzar hacia el barranco de La Aldea, pero la dirección del viento apunta a que las llamas no puedan llegar esta noche.

Detalló, también, que en las labores de extinción están actuando unos 150 efectivos y se prevé que mañana lunes pueda llegar un hidroavión procedente de la Península. En cuanto a la evolución meteorológica, señaló que evoluciona favorablemente pero no del todo para la isla de Gran Canaria.

En este sentido, se prevé la bajada de la intensidad del viento, con rachas de 40-60 km/h, pero no supone un alivio ante la situación que se está viviendo en Gran Canaria y el avance del fuego, afirmó Morales, quien añadió que también se mantendrá la calima, lo que va a dificultar también la operación de los medios aéreos.