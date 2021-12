Visocan exige a la consejería canaria de vivienda que entregue ya las más de 100 casas compradas en La Palma

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de la empresa pública regional Viviendas Sociales de Canarias (Visocan), Agustín Fernández, ha exigido este miércoles a la consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias que adjudique cuanto antes las más de 100 viviendas que han logrado adquirir para los afectados por el volcán de La Palma.

"No es de recibo que no las tengamos ocupadas [...] Están vacías. Para mi es muy frustrante", ha aseverado Fernández en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, en la que además ha reconocido que el departamento que dirige el socialista Sebastián Franquis le ha dicho que pare la búsqueda de más inmuebles en la isla.

El máximo responsable de Visocan --bajo el paraguas de ASG en el acuerdo del pacto de Gobierno- ha explicado que el trabajo de la empresa era comprar las viviendas, "que se pinten, la electricidad, documentación, el papeleo" o instalar las cocinas, pero que ahora "la adjudicación al final depende de la consejería".

Fernández dijo que ha sido un reto casi "imposible" superar las 100 viviendas adquiridas antes de Navidad y advirtió que hay "diferentes aproximaciones" entre Visocan y la consejería.

"Nosotros nos centramos en gestión y resultados. Existe otro planteamiento más político y menos resultista y efectivo, pero en

situaciones como esta la política no tiene mucho hueco, hay que demostrar resultados", defendió. Para Fernández, Visocan ha puesto "hechos encima de la mesa".

Además, sostuvo que en opinión tanto de él como de los expertos de Visocan "hay que buscar más" casas en La Palma, pero que "la opinión de la consejería es que paremos": "Que no compremos más viviendas", explicó.

Fernández continuó contando que tienen "más de 300 viviendas" localizadas en la isla que se pueden poner "a disposición en diferentes fases", organizadas en función del más corto al más largo plazo.

Es decir, viviendas que se podían poner a disposición en 2 o 3 meses, entre las que están estas más de 100 y las que requerían de plazos mayores porque están sin terminar o en desarrollo. "Se hizo un trabajo muy técnico y muy profesional desde el principio", defendió.

Eso sí, admitió que no todos los acuerdos se han podido cerrar porque también se han encontrado con promotores que "no atendían a razones". En su opinión, remarcó, "no se puede hacer de una desgracia una oportunidad de negocio", y eso hay quien también lo ha intentado.