El XIII Congreso Internacional Galdosiano ahondará sobre el presente y el futuro de los estudios sobre Pérez Galdós

Presentación en rueda de prensa del XII Congreso Internacional Galdosiano - CEDIDO POR CABILDO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Casa-Museo Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria celebrará del 27 al 30 de octubre el XIII Congreso Internacional Galdosiano, que ahondará sobre los desafíos y las perspectivas de futuro de los estudios dedicados al escritor grancanario.

Bajo el lema 'Galdós, presente y futuro. Nuevos retos del galdosismo', el encuentro congregará a 98 participantes, entre ponentes e invitados, y reunirá 72 propuestas de investigación.

Según ha informado el Cabildo en un comunicado, unos 29 participantes pertenecen a nuevas generaciones de especialistas, llamados a dar continuidad a los estudios galdosianos.

En concreto, la dimensión internacional del congreso se refleja en la presencia de investigadores de diez países, entre ellos España, Estados Unidos, Italia, México, Bélgica, Canadá, Suiza y Taiwán.

El presidente insular, Antonio Morales, destacó durante la presentación del encuentro el compromiso de la institución insular con la conservación y la difusión de la inagotable obra de Pérez Galdós, una labor que considera prioritaria.

En este sentido, subrayó que "el congreso constituye una oportunidad para disfrutar de uno de los corpus más sólidos de la literatura del siglo XIX. Galdós es infinito e infinitas son las miradas de investigación que se asombran permanentemente de la dimensión literaria e intelectual de nuestro escritor universal".

Por su parte, la consejera de Cultura, Guacimara Medina, puso el acento en la vigencia de Galdós y en la responsabilidad que supone para Gran Canaria preservar y proyectar su legado. La consejera señaló que el congreso "permite comprender por qué el escritor continúa presente en el debate cultural contemporáneo" y defendió la importancia de mantener viva su obra a través de nuevas lecturas y perspectivas.

La secretaria técnica del congreso, Ana Méndez, explicó que esta decimotercera edición representa una etapa de transición para reflexionar sobre el modelo que deberán adoptar los futuros encuentros galdosianos.

Aquí, señaló que "la organización apuesta por la calidad científica frente a la cantidad, mediante un proceso de selección de las comunicaciones recibidas", con el objetivo de favorecer un intercambio más profundo entre los investigadores y consolidar un espacio de debate abierto a la comunidad galdosiana.

DESDE 1973

Los Congresos Galdosianos se iniciaron en 1973 con el objetivo de dar a conocer a la comunidad científica el patrimonio documental conservado en la Casa-Museo Pérez Galdós y estrechar los vínculos entre el museo y otros centros de investigación especializados en la literatura del siglo XIX.

El éxito de aquella primera convocatoria, que reunió a destacadas figuras del galdosismo de universidades españolas y extranjeras, sentó las bases de una trayectoria que ha convertido a la institución en un referente para la investigación sobre Benito Pérez Galdós.

Esta decimotercera edición se plantea como un congreso de transición, enmarcado en un proceso de reflexión sobre la evolución de la cita en los próximos años.

La intención es preservar el rigor científico y la excelencia que han caracterizado su recorrido, al tiempo que se generan nuevas oportunidades para escuchar, debatir e imaginar colectivamente cómo deben ser los futuros encuentros galdosianos.

Además, el congreso aspira no solo a compartir los resultados de las investigaciones actuales, sino también a propiciar un diálogo entre especialistas sobre las líneas de trabajo que marcarán el futuro del galdosismo.

Una de las principales novedades de esta edición es que el congreso se desarrollará íntegramente en la Casa-Museo Pérez Galdós.

Con todo, el programa académico se estructurará en tres grandes áreas: 'Nuevas perspectivas críticas', 'Galdós transmedia' e 'Identidad, historia y nación', que abordarán la vigencia de la obra del autor desde enfoques literarios, históricos, culturales y audiovisuales.