El XVI Congreso Canario de Derecho Urbanístico analizará en El Hierro los nuevos retos de la ordenación del territorio

Congreso Canario de Derecho Urbanístico - ACADUR

VALVERDE (EL HIERRO), 20 (EUROPA PRESS)

La Asociación Canaria de Derecho Urbanístico (ACADUR) celebrará desde este miércoles hasta el viernes su XVI Congreso Canario de Derecho Urbanístico en Valverde, en la isla de El Hierro, donde juristas, académicos, arquitectos y representantes de las administraciones públicas se reunirán para debatir sobre los principales desafíos de la ordenación del territorio y el urbanismo contemporáneo.

Bajo el lema 'La esencia del Urbanismo', esta edición propone una reflexión sobre la necesidad de simplificar los instrumentos de planificación y gestión urbanística para adaptarlos a las demandas actuales, sin perder de vista la seguridad jurídica, la sostenibilidad y la función social de la propiedad.

El congreso llega a su decimosexta convocatoria y permite, además, saldar una deuda con El Hierro, que se convierte por primera vez en sede de este encuentro especializado.

La presidenta de Acadur, María Mercedes Contreras Fernández, destaca en la presentación del programa la importancia de volver a lo esencial en un ámbito marcado por la evolución normativa y la creciente complejidad de los procedimientos.

El debate toma como referencia los setenta años transcurridos desde la Ley del Suelo de 1956 y la evolución posterior del marco jurídico, con especial atención a la clasificación del suelo, el planeamiento y los retos que afrontan las ciudades y los pueblos para garantizar un crecimiento equilibrado y funcional.

La conferencia inaugural correrá a cargo de Luciano Parejo Alfonso, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid, quien abordará la clasificación del suelo en el siglo XXI.

La primera jornada incluirá también una mesa de debate sobre la agilización y simplificación de la ordenación urbanística, con la participación de Antonio Díaz Arroyo, habilitado nacional y miembro del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sevilla, y Sara Enma Aranda Plaza, directora general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid.

La inteligencia artificial aplicada al urbanismo será otro de los asuntos del programa, en una sesión a cargo del abogado Antonio Cano Murcia, recoge una nota de la asociación.

La jornada del jueves estará centrada en la función pública de la ordenación urbanística, el suelo urbano y las nuevas herramientas para la promoción de vivienda y otras modalidades de alojamiento.

Entre los participantes figuran Tomás Ramón Fernández Rodríguez, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, y Ángel Menéndez Rexach, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid.

SUELO RÚSTICO

También se analizará la vigencia de los estándares urbanísticos, con las aportaciones de los arquitectos urbanistas Gerardo Roger Fernández Fernández, Joaquín Mañoso Valderrama y Walter Beltrán Espinosa.

El suelo rústico ocupará una parte destacada de la programación de esa misma jornada, con sesiones sobre los usos turísticos, la aplicación del principio de proporcionalidad en el suelo agrario y el modelo de las Islas Verdes en El Hierro.

Asimismo, se debatirá sobre la implantación de energías renovables y las zonas de aceleración de renovables (ZAR), con la participación de especialistas vinculados a la Administración autonómica y al ámbito académico.

El viernes, el congreso abordará la actualidad jurisprudencial y normativa.

La sesión dedicada a la jurisprudencia contará con Wenceslao Olea Godoy, magistrado del Tribunal Supremo, y Evaristo González González, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

El análisis de las novedades normativas correrá a cargo de Eduardo A. Risueño Díaz, profesor asociado de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna y abogado, y Ángela de la Cruz Mera, experta urbanista y técnica del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

El programa concluirá con la clausura prevista para el viernes a las 14.00 horas.