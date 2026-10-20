La XVIII Cicloturista Loro Parque-Siam Park cumple 18 años con 250 inscritos y un recorrido de 85 kilómetros

Presentación de la orueba cicloturista organizada por Loro Parque - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XVIII Cicloturista Loro Parque-Siam Park celebró este martes en el Salón Noble del Cabildo de Tenerife la presentación de la que será su edición número 18 y se consolida como la más longeva de la Isla.

La cita volverá a unir este domingo el norte y el sur, a través de una cita no competitiva, en la que los participantes podrán disfrutar de una jornada de puro ciclismo, combinando deporte, naturaleza y respeto por el medio ambiente.

La gran acogida que mantiene esta iniciativa entre los aficionados al pedal ha quedado reflejada una vez más, al completarse el cupo máximo de 250 ciclistas, recoge una nota del Cabildo.

La cita contará con un recorrido de 85 kilómetros, pasando por un total de 12 municipios: Puerto de la Cruz, La Orotava, Los Realejos, San Juan de la Rambla, La Guancha, Icod de los Vinos, El Tanque, Garachico, Los Silos, Santiago del Teide, Guía de Isora y Adeje.

En el acto de presentación se contó con la presencia de la consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, Yolanda Moliné, acompañada por el director de Relaciones Institucionales del Grupo Loro Parque, Ricardo Fernández de la Puente; el presidente del Club Ciclista Loro Parque Los Silos Natural, Adriano Cordovés y el representante de la Federación Canaria de Ciclismo, José Manuel Blandón.

La consejera Yolanda Moliné destacó que "se trata de una cita muy especial para el deporte" de Tenerife porque "18 ediciones reflejan el esfuerzo y el compromiso de una organización que ha convertido este evento en un referente del calendario deportivo insular".

Asimismo, subrayó "el compromiso de la corporación insular con este tipo de pruebas, que fomentan la práctica deportiva y contribuyen a posicionar la isla como un destino privilegiado para el deporte al aire libre", al tiempo que agradeció "la implicación de la organización, colaboradores, ayuntamientos y el voluntariado que hacen posible esta cita".

Por su parte, el director de Relaciones Institucionales del Grupo Loro Parque, Ricardo Fernández de la Puente, señaló que "esta edición número 18 es muy especial porque la Cicloturista Loro Parque Siam Park cumple su mayoría de edad y se consolida como la prueba cicloturista más longeva de la isla de Tenerife".

Además, afirmó que el ciclismo comparte los valores de la compañía: "El esfuerzo, la superación, la constancia y el respeto absoluto por el entorno son valores que el ciclismo representa y que también forman parte de la filosofía de Loro Parque y Siam Park".

Para el Grupo, dijo, "el deporte y la naturaleza son aliados inseparables, una prueba no competitiva como esta permite disfrutar del paisaje de nuestra isla de una forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente".

En cuanto a la respuesta de los aficionados, celebró "el éxito rotundo de la convocatoria de este año, con el cupo máximo de 250 ciclistas completado".

PROGRAMA DE LA PRUEBA

La salida de la prueba tendrá lugar a las 8.30 horas del domingo desde las instalaciones de Loro Parque, en Puerto de la Cruz, bajo un recorrido no competitivo y a un ritmo moderado, accesible para aficionados de diferentes niveles, que tendrá su llegada en el Siam Park (Adeje).

Todos ellos podrán participar con bicicletas de carretera, gravel, montaña y eléctricas (eBike).

Una vez finalizada la marcha y celebrada la entrega de reconocimientos, los ciclistas tendrán la oportunidad de refrescarse y disfrutar de las diferentes atracciones del parque acuático.

La seguridad será una de las principales prioridades de la organización, por lo que los ciclistas estarán acompañados en todo momento por la Guardia Civil de Tráfico, así como por numerosos voluntarios de motoenlace, que estarán presentes en los diferentes cruces del recorrido.

El dispositivo contará también con dos ambulancias para atender cualquier incidencia.

Para el adecuado desarrollo de la marcha, la organización dispondrá de un 'furgón escoba' encargado de recoger las bicicletas que puedan sufrir alguna avería, además de una guagua de apoyo para trasladar a aquellos ciclistas que, por cualquier motivo, no puedan continuar pedaleando, con la posibilidad de reincorporarse a la prueba en otros puntos del recorrido.

Durante el trayecto, los participantes disfrutarán de varios avituallamientos para recuperar fuerzas.

El primero estará situado en el Mirador de Garachico, donde se ofrecerá avituallamiento líquido, mientras que el segundo tendrá lugar en Santiago del Teide, con alimentos sólidos y bebidas para reponer energías antes de afrontar el tramo final hasta Siam Park.

En las instalaciones del parque acuático estará ubicado el avituallamiento final, donde también se celebrarán diferentes sorteos de productos aportados por empresas deportivas especializadas en ciclismo, así como el sorteo de tarjetas anuales de Siam Park y Loro Parque.

Además, se entregarán reconocimientos al ciclista más joven y al más veterano, tanto en categoría masculina como femenina, así como al equipo que cuente con una mayor participación en la prueba.