Yaiza Díaz, Yapci Ramos, Raquel Hammerhoj, Sandra Ramírez y Elena Marrero, premiadas en los 'Mujeres tenían que SER'

Gala de los premios 'Mujeres tenían que SER', en Tenerife, con las galardonadas y la directora de la Cadena SER en Canarias, Lourdes Santana. De izquierda a derecha: Elena Marrero, Sandra Ramírez Monzón, Raquel Hammerhoj, Santana, Yapci Ramos y Yaiza Díaz - CADENA SER

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La periodista Yaiza Díaz, la artista Yapci Ramos, la empresaria y diseñadora Raquel Hammerhoj, la investigadora Sandra Ramírez Monzón y la divulgadora Elena Marrero han sido galardonadas con los premios 'Mujeres tenían que SER', que premian el talento femenino y la trayectoria profesional de las mujeres en Canarias.

La entrega de estos premios, organizados por Radio Club Tenerife, tuvo lugar la noche de este jueves en una gala celebrada en Presidencia del Gobierno de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife. Los galardones distinguieron sus trayectorias en comunicación, cultura, empresa, turismo e identidad canaria en un acto que reunió a representantes institucionales y del ámbito empresarial y cultural.

Yaiza Díaz se hizo con el Premio Talento Comunicación; Yapci Ramos, con el Premio Talento Cultura; Raquel Hammerhoj, con el Premio Talento Empresarial; Sandra Ramírez Monzón, con el Premio Talento Turismo; y Elena Marrero, con el Premio Talento Identitario.

La directora regional de la Cadena SER en Canarias, Lourdes Santana, abrió el acto con unas palabras de bienvenida y puso el foco en la importancia de seguir generando espacios que permitan reconocer y dar visibilidad a las aportaciones de las mujeres.

La gala, presentada por Andrea Expósito, combinó la entrega de los premios con proyecciones audiovisuales y conversaciones con las galardonadas, que compartieron con el público algunos de los hitos de sus trayectorias, sus motivaciones y los retos que han afrontado en sus respectivos campos.

OBJETIVO: UNA SOCIEDAD "MÁS IGUALITARIA"

Durante la ceremonia, Santana destacó el valor de contar con referentes femeninos capaces de inspirar a otras mujeres y a las nuevas generaciones y subrayó la vocación de estos premios de reconocer historias que, desde diferentes ámbitos, contribuyen a construir una "sociedad más igualitaria" y a "fortalecer" el presente y el futuro de Canarias.

En este sentido, reivindicó "el derecho de una mujer a tomarse en serio su propio talento" como una de las ideas que mejor resume el espíritu de los premios 'Mujeres tenían que SER' .

Así, puso en valor cómo Raquel García Hammerhoj demuestra que las raíces pueden ser el punto de partida para imaginar algo nuevo; que Sandra Ramírez Monzón encuentra en la observación y la innovación nuevas formas de acercarse a la realidad; cómo Yaiza Díaz ha transformado su experiencia personal en una voz capaz de acompañar a otras personas; la manera en la que Yapci Ramos utiliza el arte para interrogar y cuestionar el mundo; y cómo Elena Marrero mantiene vivo el vínculo entre la cultura, la memoria y las nuevas generaciones.

"Reconocer importa. Nombrar importa. Premiar importa", defendió, para resaltar que en el reconocimiento a las mujeres del presente está "también presente la memoria de las generaciones de mujeres que hicieron posibles muchos de los avances actuales, a menudo desde el anonimato".

En la gala de premios participó el portavoz del Gobierno de Canarias y viceconsejero de la Presidencia, Alfonso Cabello; la representante de la Comisión de Administración Pública y Seguridad de la Fecam, Olivia Delgado; la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez; y la directora de Comunicación, Marketing y Experiencia de Cajasiete, Almudena Méndez Hernández, quienes hicieron entrega de sendas distinciones.

ACTUACIÓN DE MÄGUA

El encuentro concluyó con la actuación musical de Mägua, proyecto artístico liderado por Andrea Toledo, música y cantante originaria de Tenerife, que interpretó el tema 'Espinïta'.

La segunda edición de los premios 'Mujeres tenían que SER' ha contado con el apoyo del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la Federación Canaria de Municipios (FECAM), Cajasiete y el Centro de Mama de Tenerife.