Zambudio (Cs) denuncia que Bemúdez ha convertido Santa Cruz de Tenerife "en una de las ciudades más sucias" de España

Publicado 01/05/2019 15:59:50 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Ciudadanos (Cs) al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Matilde Zambudio, ha denunciando que el alcalde, José Manuel Bermúdez, ha convertido Santa Cruz de Tenerife "en una de las ciudades más sucias" de España.

De esta manera, la representante de la formación naranja ha dicho que "los últimos datos publicados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) demuestran que para CC y el PP la limpieza nunca ha sido una prioridad".

"Santa Cruz --continuó-- es la novena ciudad con peor puntuación, ya que ha perdido 13 puntos de satisfacción en relación con la limpieza en estos últimos cuatro años, lo que evidencia la nefasta gestión de CC y PP en esta materia".

Zambudio ha destacado que el Ayuntamiento ha quedado retratado "una vez más porque, dijo, los datos demuestran que Bermúdez y el concejal del área, Dámaso Arteaga, "han mirado para otro lado ignorando las quejas de los vecinos".

"Es inaceptable no solo que no hagan nada, sino que además se permitan el lujo de no escuchar las demandas de Ciudadanos, que desde el minuto uno ha presentado un sinfín de propuestas para mejorar la limpieza en el municipio", ha recordado la candidata.

Finalmente, ha viso "urgente" que se mejore y amplíe la frecuencia de la limpieza viaria, que se controle el cumplimiento del contrato, se repongan los contenedores, se adapten a las personas con discapacidad y que se refuercen las tareas de limpieza en los barrios.