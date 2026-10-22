La 18ª Conferencia Passivhaus reivindica la eficiencia energética como parte de la respuesta al problema de la vivienda - CONFERENCIA PASSIVHAUS

LOGROÑO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 18ª Conferencia Española Passivhaus (18CEPH) ha comenzado este jueves en Riojaforum poniendo sobre la mesa uno de los retos que afronta actualmente el sector de la construcción, que es avanzar en la creación de vivienda sin perder de vista cuánto costará mantenerla y qué consumo energético tendrá durante toda su vida útil.

La directora de la 18CEPH, Celia Zorzano, ha situado precisamente el coste de uso de los edificios como uno de los aspectos que deben incorporarse al actual debate sobre la vivienda. "Es verdad que tenemos un problema importante con la vivienda, pero no debemos perder el foco y quedarnos solamente en cuánto cuesta construirla o comprarla, sino pensar también en cuál va a ser su consumo", ha señalado.

Zorzano ha defendido así la necesidad de tener en cuenta la 'hipoteca energética' que acompaña a un inmueble durante toda su vida. El objetivo, ha explicado, debe ser reducir al mínimo esa demanda mediante un diseño y una construcción rigurosos, de manera que las familias puedan no solo acceder a una vivienda, sino también mantenerla en condiciones adecuadas de confort y salud.

La conferencia supone además el colofón a un año especialmente vinculado a Passivhaus en La Rioja y permitirá compartir durante tres días experiencias de especialistas nacionales e internacionales, casos de éxito en vivienda residencial y edificios públicos, demostraciones prácticas y los últimos avances de las empresas del sector.

La inauguración ha contado también con la participación de la consejera, Belinda León, que ha destacado la oportunidad que representa la celebración de la 18CEPH para mostrar las capacidades de un "sector de la construcción riojano formado por más de 2.500 empresas y que emplea a más de 12.000 trabajadores".

Durante su intervención ha incidido en la necesidad de avanzar en eficiencia e innovación desde una doble perspectiva, la de la "sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad económica", y ha señalado el papel de estándares como Passivhaus en la mejora y estandarización de los procesos constructivos y en el avance hacia una construcción cada vez más industrializada.

CONSTRUIR VIVIENDA, PERO TAMBIÉN PENSAR CUÁNTO COSTARÁ VIVIR EN ELLA

La relación entre vivienda y consumo energético ha atravesado buena parte de las intervenciones de esta primera jornada.

La presidenta de la Plataforma de Edificación Passivhaus, Concha Uría, ha señalado que el estándar se encuentra actualmente en una etapa diferente a la de sus primeros años. Una vez extendido el conocimiento sobre Passivhaus, considera que el reto pasa ahora por "garantizar el rigor en su aplicación y que las prestaciones proyectadas se cumplan realmente en el edificio terminado".

En un contexto de dificultad de acceso a la vivienda, ha defendido que el debate no debería limitarse a aumentar el número de inmuebles disponibles. "Hay que hacer viviendas, obviamente, pero también preguntarnos cómo las hacemos; hagámoslas de modo que demanden muy poca energía", ha señalado.

Esta dimensión social de la eficiencia ha estado también presente en las ponencias. María Lorena Reula, de Zaragoza Vivienda, ha recordado que Europa marca como rumbo que una unidad familiar destine como máximo alrededor del 30 por ciento de sus ingresos al pago de la vivienda, incluidos la renta y los gastos asociados, un escenario del que todavía se está lejos. En este sentido, ha subrayado que "la eficiencia energética no es solo una exigencia energética, sino también una necesidad social".

VIVIENDA PÚBLICA PASSIVHAUS Y REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO

El bloque dedicado al papel de las administraciones ha mostrado diferentes experiencias que trasladan estos principios a proyectos públicos. Entre ellas, se ha presentado el proyecto de 'alquileres sociales Passivhaus' del Instituto de la Vivienda de La Rioja (IRVI), de la mano del arquitecto Esteban Pardo Calderón. El proyecto muestra cómo la vivienda pública, unos plazos de ejecución ajustados y las altas exigencias de eficiencia pueden abordarse conjuntamente.

La propuesta incorpora soluciones semiindustrializadas, como baños ejecutados en serie y fachadas en seco, junto a un diseño orientado a aprovechar la captación solar y favorecer la ventilación cruzada. El objetivo es que el ahorro no se limite al proceso constructivo, sino que se extienda a toda la vida del inmueble mediante una reducción de los costes energéticos y de mantenimiento para sus futuros inquilinos.

La jornada ha permitido también comprobar que la eficiencia energética puede trasladarse a edificios con condicionantes muy diferentes. La rehabilitación del histórico Consulado del Mar de Burgo, un Bien de Interés Cultural del siglo XVIII, ha mostrado cómo intervenir sobre un inmueble patrimonial protegido manteniendo sus valores arquitectónicos y, al mismo tiempo, mejorando de manera muy significativa su comportamiento energético.

Por su parte, Belén Cabezón y Pablo Benito han explicado los retos de una intervención que ha requerido, entre otras soluciones, desarrollar el aislamiento desde el interior para conservar la fachada neoclásica del edificio.

La Administración ha sido también protagonista desde otra perspectiva, 'cómo incorporar las exigencias de alta eficiencia a la contratación pública'. El caso de Montesquiu, presentado por Andreu Villagrasa, ha abordado cómo convertir cuestiones técnicas como la hermeticidad o la ventilación en requisitos que puedan incluirse, evaluarse y verificarse dentro de una licitación pública.

LA FINANCIACIÓN EMPIEZA A RECONOCER EL VALOR DE LOS EDIFICIOS EFICIENTES

Otro de los asuntos abordados durante la mañana ha sido el papel que puede desempeñar el sector financiero para facilitar la extensión de este tipo de construcción.

La Conferencia ha presentado la experiencia de la primera línea de financiación específica en España vinculada a proyectos con certificación Passivhaus, fruto del acuerdo entre Caja Rural de Asturias y la Plataforma de Edificación Passivhaus. Para la presidenta de PEP, la entrada del sector financiero supone un paso relevante porque implica reconocer económicamente las prestaciones y garantías asociadas a un edificio certificado. Según ha explicado durante la jornada, ya se habrían formalizado alrededor de 2,1 millones de euros en operaciones hipotecarias vinculadas a esta fórmula.

La certificación cobra aquí una importancia especial. Desde PEP insisten en diferenciar entre construir inspirándose en determinados principios de Passivhaus y disponer de una certificación que permita comprobar, una vez finalizada la obra, que el edificio alcanza realmente las prestaciones previstas durante el proyecto.

MAÑANA CONTINÚAN LAS PONENCIAS, Y EL SÁBADO,' PASSIVHUS EN VIVO'

La programación de la 18ª Conferencia Española Passivhaus continuará este viernes en Riojaforum con nuevas ponencias, experiencias nacionales e internacionales y sesiones prácticas. El sábado 24, se realizarán dos rutas de visitas por distintos edificios de La Rioja conocer sobre el terreno cómo se han aplicado estos criterios en diferentes tipologías.

La Rioja cuenta actualmente con más de 30 edificios certificados Passivhaus, según los datos trasladados durante la inauguración. Entre ellos existen viviendas unifamiliares y colectivas, edificios públicos y proyectos tanto de obra nueva como de rehabilitación, una diversidad que permitirá mostrar durante las visitas del sábado distintas formas de abordar la reducción de la demanda energética desde la arquitectura y la construcción.