Hasta 38 menores desean encontrar una familia con la que pasar periodos como fines de semana

La directora general de Servicios Sociales e Instituto de la Igualdad, Marta Gómez; el presidente de la Asociación de Familias Adoptantes y de Acogimiento de La Rioja (AFAAR), Juan Llach, y la secretaria de la entidad, Isabel López - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Se trata de una fórmula de acogimiento "más ligera", por la que un niño, o joven, pasa el fin de semana, o días de vacaciones, sabiendo lo que es estar con una familia: 38 menores en La Rioja, en acogimiento institucional, lo están deseando.

La directora general de Servicios Sociales, e Instituto de la Igualdad, Marta Gómez, se ha referido hoy en rueda de prensa a las distintas modalidades de acogimiento familiar en la presentación del III Ciclo de Cine Acogimiento en Familia.

Se proyectarán, del 29 de octubre al 19 de noviembre, en los Cines Siete Infantes, a las 18:30 horas, películas con las que "empatizar y exponer realidades que son invisibles pero convivimos con ellas continuamente", ha relatado el presidente de la Asociación de Familias Adoptantes y de Acogimiento de La Rioja (AFAAR), Juan Llach.

"Nuestro objetivo es doble", ha relatado Gómez, "por un lado, animar a que personas se conviertan en familias acogedoras y den este paso, porque es nuestra medida prioritaria; pero por otro, reforzar el conocimiento de qué es el acogimiento familiar".

Pueden ser familias acogedoras una persona monoparental, biparental, tener hijos biológicos o no tenerlos. Cualquier persona "que tenga compromiso, empatía y disponibilidad puede dar el paso y convertirse en familia acogedora", ha relatado.

Además, existen distintas modalidades de acogida, pudiendo ofrecer un lugar al menor en periodos vacaciones; fines de semana; un día de excursión; una tarde de cena; o durante un curso escolar siendo familias colaboradoras.

REALIDADES INVISIBLES

Llach ha invitado a pensar que son los niños con los que juegan nuestros hijos en el parque, compañeros de colegio; realidades "invisibles, pero que nos atraviesan a todos".

Hay, en este sentido, ha dicho, "cierto desconocimiento de las familias y de la sociedad", por lo que es necesario "sensibilizarse y normalizar esos modelos de crianza colectiva".

Y es que "es un derecho primordial de los menores el criarse en un entorno familiar y el acogimiento da respuesta a ello".

La directora general ha informado de que hay, ahora, 98 niños, niñas y adolescentes que se encuentran en acogimiento familiar en 89 familias acogedoras. De éstas, 29 son familia ajena, 55 familia extensa (es decir, tíos, primos y abuelos) y cinco están en familias colaboradoras.

Ha añadido que, desde el año 2023 a mayo del 2026 las solicitudes de valoración para el acogimiento registraron un incremento del 166 por ciento; y durante los últimos cinco meses se ha contabilizado, desde mayo, un aumento del 141,7 por ciento en el número de solicitudes de valoración.

HASTA CUATRO PROYECCIONES

El jueves 29 de octubre se proyectará 'Paddington' (2014), dirigida por Paul King. La película, apta para todos los públicos, narra la historia de un joven oso que llega a Londres y encuentra un hogar junto a la familia Brown. La cinta aborda cuestiones como la acogida, la integración y el sentimiento de pertenencia.

El jueves 5 de noviembre será el turno de 'Verano 1993' (2017), de Carla Simón, que relata la historia de Frida, una niña de seis años que, tras la muerte de su madre, comienza una nueva etapa de convivencia con la familia de su tío. La película trata la adaptación a un nuevo entorno familiar y la construcción de vínculos afectivos.

El jueves 12 de noviembre se proyectará 'Marsella' (2014), dirigida por Belén Macías. La cinta narra el viaje de una niña de nueve años junto a su madre biológica y su madre de acogida para buscar a su padre. La película no está recomendada para menores de 12 años.

Finalmente, el jueves 19 de noviembre cerrará el ciclo 'Un poeta' (2025), de Simón Mesa Soto. La película cuenta la historia de un poeta de Medellín que conoce a una joven con talento para la poesía y decide acompañarla en su desarrollo personal y artístico. La cinta no está recomendada para menores de dieciséis años.

Durante el ciclo, además de las proyecciones, los coloquios y las mesas informativas permitirán dar a conocer las características del acogimiento familiar, las necesidades de los menores que requieren esta medida de protección y las experiencias de las familias acogedoras.

Por otro lado, las personas interesadas pueden informarse sin compromiso a través del servicio de Acogimiento Familiar y Adopción del Gobierno de La Rioja (941 29 43 61 / 941 29 43 53 / menores.acogimiento.adopcion@larioja.org).

También, mediante el Programa de Acogimiento Familiar gestionado junto a Cruz Roja (941 22 52 12, ext. 49632 / acogimientofam.rioja@cruzroja.es), donde se ofrece asesoramiento personalizado sobre los pasos para formalizar el ofrecimiento.