El 43,3% de los riojanos mayores de 65 años se ha vacunado frente a la gripe

Publicado 02/12/2018 20:16:49 CET

LOGROÑO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Como cada año, con la llegada del frío y la temporada de gripe, los riojanos son llamados a vacunarse para protegerse frente a la enfermedad y evitar así el riesgo de sufrir las complicaciones que puedan derivarse de ella. Hasta el momento, han acudido a vacunarse el 43,3 de los riojanos mayores de 65 años.

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social fijó al principio de la campaña el objetivo de alcanzar o superar una cobertura de vacunación del 65 por ciento en el grupo de edad mayor o igual de 65 años y superar una cobertura del 40 por ciento en el personal sanitario.

La finalidad es ir acercándose al objetivo establecido por la Organización Mundial de la Salud y por la Comisión Europea de lograr coberturas de, al menos, el 75 por ciento en el grupo de mayores tan pronto como sea posible y aumentar las coberturas de vacunación entre profesionales sanitarios y grupos de riesgo.

En el conjunto de los riojanos mayores de 65 años, la diferencia entre la cifra marcada por el Ministerio y la registrada en el estudio demográfico realizado por Sanofi Pasteur, es de 23 puntos ya que, hasta el momento, ha acudido a vacunarse el 43,3 por ciento de los riojanos dentro de este colectivo. Aun así, La Rioja se sitúa en este aspecto por encima de la media española (39,4 por ciento) y se convierte en la 5ª comunidad autónoma con un mayor índice de vacunación entre las personas mayores de 65 años.

Si se observan los datos entre las personas sanas de 18 a 64 años, el porcentaje de vacunación frente al virus de la gripe en La Rioja es del 12,5 por ciento, 3,9 puntos porcentuales por encima del total nacional (8,6 por ciento), situando a la comunidad autónoma en la 4ª posición del total de los territorios españoles.

El presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós José García Rojas, advierte que es importante no cejar en el empeño y seguir trabajando para que el número de personas protegidas frente a la gripe sea el mayor posible: "Aunque las cifras no son definitivas, los primeros datos ofrecidos por el Gripómetro nos muestran que, desde toda la estructura sanitaria, hay que seguir haciendo esfuerzos para conseguir cumplir con los objetivos marcados por la Organización Mundial de la Salud.

Observando estas primeras coberturas de vacunación, es evidente que tenemos que colaborar conjuntamente para que la población entienda que la gripe, aunque en líneas generales sea un problema desagradable y molesto pero sin ninguna trascendencia clínica importante, para algunos sectores poblacionales esta enfermedad puede convertirse en un problema de salud muy serio e incluso llegar a provocarles la muerte".

Tal y como muestran los datos recogidos por el Gripómetro, el único objetivo que parece asumible este año es el referente al colectivo de profesionales sanitarios ya que, en los últimos años, se ha observado cómo ha ido incrementando su tasa de vacunación y, si bien este grupo cerró la temporada de gripe 2015-2016 con una cobertura de inmunización del 31,5 por ciento, a estas alturas de la campaña, en España ya se ha vacunado el 32,1 por ciento del colectivo.

En este sentido, García Rojas ha aplaudido la buena noticia pero, a su vez, ha recordado la necesidad de que los profesionales sanitarios se vacunen, ya que son un colectivo prioritario de vacunación por varios motivos: "Las personas que formamos parte del colectivo sanitario tenemos que ser un ejemplo para la ciudadanía en cuanto a las pautas de comportamiento de la salud. Además, si decidimos no vacunarnos, podemos propagar el problema y agravarlo.

Por último, pertenecemos a un colectivo profesional que es clave para lograr el desarrollo normal de la vida en comunidad. Se podría tachar de irresponsable contraer una enfermedad prevenible y dejar sin atención médica a los ciudadanos".

Según las encuestas realizadas en el estudio, la mitad de las personas que no se han vacunado, no lo han hecho porque no son conscientes de la posibilidad real que tienen de contraer la enfermedad y, por lo tanto, no lo ven necesario. De la misma forma, la mitad de aquellos que se reconocen como pertenecientes a grupos de riesgo tampoco perciben la exposición al virus como un problema, a pesar de las graves consecuencias que puede tener para su salud dada su patología. El resto de motivos mencionados por la población para no vacunarse hacen referencia a la falta de tiempo, la falta de información y la falta de interés.

Por otro lado, los mayores de 65 años que afirman vacunarse todos los años indican en las encuestas que el principal motivo que les lleva a protegerse frente al virus es porque confían en la efectividad de la vacuna porque son conscientes de su mayor grado de exposición a la enfermedad, ya sea por su edad o por su estado de salud.

Aquellos que se han vacunado este año pero que no lo hicieron en campañas anteriores, afirman que se han animado gracias a la recomendación que han recibido por parte de las autoridades y de los profesionales sanitarios.

Los datos del Gripómetro se irán actualizando de manera semanal mientras dure la campaña de vacunación frente a la gripe en España y se podrán consultar en todo momento a través de www.gripometro.es.