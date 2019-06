Abierta la convocatoria de candidaturas para los Premios Solidarios ONCE La Rioja 2019

Publicado 02/06/2019 17:36:22 CET

LOGROÑO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Territorial de la ONCE en La Rioja abre el plazo de presentación de candidaturas a los Premios Solidarios ONCE La Rioja 2019, cuyo objetivo es reconocer a las personas, entidades, instituciones, medios de comunicación, etc., que realizan una labor solidaria, procurando la inclusión social de todos los ciudadanos, coincidentes con los valores esenciales de la cultura institucional de la ONCE y su Fundación y la filosofía que impregna la Economía Social y los objetivos del Tercer Sector.

El plazo de presentación de candidaturas finalizará el viernes 5 de julio a las 14,00 horas. En esta edición, los Premios Solidarios ONCE La Rioja 2019 girarán en torno a los conceptos "El valor de ser auténticos" y "Solos, nunca".

Se otorgan cinco categorías de premios y, exclusivamente, un sólo premio por categoría, a la Institución, Organización, Entidad, ONG que haya destacado por su sensibilidad social durante el pasado año o bien por su larga trayectoria o dedicación en pro de los derechos sociales de los más desfavorecidos.

También al Programa, Artículo o Proyecto de comunicación (Televisión, Radio, Prensa Escrita y Prensa Digital), que se haya significado al ocuparse de forma destacada, de acontecimientos de especial trascendencia en cualquier materia de interés social, coincidentes con los valores esenciales del Grupo Social ONCE y con la filosofía que impregna la Economía Social y los objetivos del Tercer Sector.

Se premiará a la Persona Física de la Comunidad Autónoma que destaque por su larga trayectoria y dedicación solidaria a cualquiera de los colectivos que luchan por ganarse un lugar en la Sociedad, a la Empresa, preferentemente del ámbito de la economía social, que haya contribuido de manera significativa a la promoción e inclusión laboral de aquellas personas en riesgo de exclusión, y finalmente, al Estamento de la Administración Pública, que destaque por desarrollar programas y proyectos continuados dentro de los siguientes campos: prevención de la discapacidad, la rehabilitación y la inclusión, la accesibilidad universal en todos sus ámbitos y la supresión de barreras físicas, de la comunicación y mentales que favorezcan la igualdad de oportunidades para todos.

Las candidaturas serán públicas y abiertas, pudiendo proponerlas cualquier persona física o jurídica, y se podrán enviar, preferentemente en formato electrónico a ctlarioja@once.es, o bien a la dirección postal de la Secretaría del Consejo Territorial de la ONCE en La Rioja, calle Chile 31. Las Bases de la convocatoria se pueden solicitar por teléfono en el 941271166 o por correo electrónico ctlarioja@once.es.

Los Premios Solidarios ONCE La Rioja 2019 se fallarán el 17 de julio. Y la Gala de entrega tendrá lugar el próximo día 2 de octubre, en la sala de Cámara del palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja, Riojaforum.

El jurado de los Premios Solidarios ONCE La Rioja 2019 está formado por Juan Javier Muñoz Ruiz, Presidente del Consejo Territorial de la ONCE; Sara Gimeno Laplana, Delegada Territorial de la ONCE; Ana Díaz Alonso, Consejera General de la ONCE; Manuela Muro Ramos, Presidenta del CERMI-La Rioja; Emilio Carreras Castellet, Presidente de la Plataforma Autonómica del Tercer Sector; Marian Grisaleña Martín, Jefa del Servicio de Atención a la Diversidad; y Ana Castellanos Sáenz, Presidenta de la Asociación de la Prensa de La Rioja.