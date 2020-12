Abierto el plazo de inscripción para la XI edición del concurso 'Diciembre en corto'

LOGROÑO, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha iniciado el periodo de inscripción de la XI edición de 'Diciembre en Corto, un concurso organizado por La Gota de leche para promover la creación audiovisual de la juventud y mostrar su talento y capacidad de improvisación. El plazo está abierto hasta las 20,00 horas del 11 de diciembre.

Este concurso está dirigido a jóvenes de 16 a 35 años y está dotado con 800 euros en premios. Consta de un primer premio de 500 euros; un segundo premio de 200 euros y un tercer premio de 100 euros.

'Diciembre en corto', ha explicado Beatriz Nalda, "reta a la juventud logroñesa a realizar un cortometraje en 48 horas y demostrar así su talento y creatividad. Además, es una excelente oportunidad para que los jóvenes creadores contacten entre sí y pongan en práctica las técnicas y estilos cinematográficos que deseen a lo largo de un intenso fin de semana de creación y trabajo en equipo en la que se pone a prueba su capacidad de improvisación, ya que el tema de los cortometrajes no se anunciará hasta el viernes 11 de diciembre, a las 20,01, a través de Facebook @lagotadeleche y @logronojoven y en Instagram @lagotadelechelogrono. También se podrá consultar por teléfono en La Gota de Leche en el 941 201 615".

Se puede participar de forma individual o en grupos de trabajo. Para participar solo se necesita contar con una cámara de vídeo o un móvil, un programa de edición. La hoja de inscripción se puede descargar en www.lojoven.es y debe entregar en La Gota de Leche o enviarla a concursogota@gmail.com hasta las 20,00 horas del viernes 11 de diciembre.

Los equipos tendrán que ser capaces de elaborar un guión, realizar el rodaje y la edición de un cortometraje desde las 20,01 horas del viernes 11 de diciembre a las 23,59 horas del domingo 13 de diciembre. No se podrán usar imágenes de archivo o creadas antes de las fechas indicadas. Las animaciones y efectos especiales que se utilicen tienen que realizarse también dentro del periodo de tiempo establecido para el concurso.

Los cortometrajes pueden ser de ficción, documental, animación, experimental, etc., pero no pueden pasar de 5 minutos. Todo el proceso creativo (guion, ensayos, rodaje, edición, efectos...) tendrá que realizarse dentro del periodo establecido y no se podrán usar imágenes de archivo o creadas antes del inicio del concurso.

Las obras terminadas se enviarán por wetransfer en cualquier formato video (MOV, Avi, Mp4, etc.), a concursogota@gmail.com antes de que acabe el domingo 13 de diciembre.

El año pasado se apuntaron 40 grupos, de los que finalmente se presentaron 21 cortometrajes, con una media de tres personas por grupo, lo que sumó un total de 63 concursantes, siendo la edad media de las personas participantes de 26 años.

La proyección de los cortos seleccionados se llevará a cabo el miércoles 23 de diciembre, a partir de las 19,00 horas, en la ceremonia de entrega de los premios.