Actos para todos los públicos y más de 60 actuaciones musicales, estos Sanmateos en el 'Espacio Peñas 2.0'

LOGROÑO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Actos para todos los públicos y más de 60 actuaciones musicales, entre las que estarán la Orquestina Anarco Yeyé, Reincidentes, Paco Pil, Teté Delgado, Alfredo Piedrafita (que sustituye a Aurora Beltrán, aquejada de una enfermedad) y tributos al rock o a los grandes grupos de los 90, son algunas de las joyas del programa de actividades para las fiestas de San Mateo 2019 en el Espacio Peñas 2.0.

El concejal de Participación Ciudadana y responsable de Festejos, Kilian Cruz-Dunne, y el presidente de la Federación de Peñas de Logroño, Diego Vicente, junto con el responsable de la promotora Luis Miguel López, han presentado este viernes los actos de este Espacio, que, como es habitual, ocupará el aparcamiento de Antonio Sagastuy, junto a la Fuente de Murrieta.

El 'Espacio Peñas 2.0', coordinado por la Federación de Peñas de Logroño en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño, contará con actos pensados para todos los públicos: desde actividades infantiles, como hinchables o talleres de manualidades; hasta degustaciones y más de 60 actuaciones musicales organizadas en forma de fiestas temáticas, bien por décadas o por estilos, como el rock, la música electrónica o la década de los 80.

Así, por el 'Espacio Peñas 2.0' pasarán 13 DJ's, 16 grupos en el Café Cantante y 26 grupos en los conciertos nocturnos, entre los que destacan Reincidentes, Paco Pil, Orquestina Anarco Yeyé, Teté Delgado & Los Ciclones o los tributos a The Offspring, Green Day, Extremoduro, La Polla Récords y Barricada.

Todo ello sin olvidar que este espacio se ha convertido en el mejor escaparate para los artistas locales, imprescindibles en estas fiestas. En total, "serán más de 120 horas de actividad, que tendrán lugar desde el viernes 20 a las 16,30 horas hasta la madrugada del domingo 28", como ha destacado Cruz-Dunne.

"El 'Espacio Peñas 2.0' se ha convertido en uno de los referentes de las fiestas de San Mateo y, un año más, se reinventa ofreciendo una completa agenda gastronómica, lúdica y musical para acoger a toda la sociedad logroñesa", ha recalcado el concejal.

En cuanto a las actividades, la primera jornada, el viernes 20, se abrirá con actividades 'pre-chupinazo', desde las 16,30 horas, con disco móvil, para, ya después, pasar a la actuación de las charangas de las Peñas a las 20 horas, y a las 21 horas, uno de los platos fuertes del programa, la Orquestina Anarco Yeyé, seguida de The Derty Gerties y disco móvil.

Todas las jornadas, a partir del sábado 21, se desarrollarán de manera parecida: para empezar, parque infantil con hinchables y talleres, entre los que habrá los tradicionales de chapas o disfraces, y, como novedad, dos de cocina. Luego, animación musical con charangas y vermú torero, con DJ's, "con la idea de que haya actividad casi a todas horas".

Solamente habrá un espacio hasta las 17 horas, cuando se reanuda le programa con el Café Cantante, "una de las actividades de más seguimiento", con actuaciones como Nowhere Plan, Two in Harmony, Coupage, Spirit, Gorka Revancha, Mala Uva, Lou Cornago o Sirens Please, entre otros.

Entre las 19,30 y las 20 ó 20,30 horas, habrá degustaciones, "cada día de algo diferente", desde pochas con verduras hasta chorizo al vino, pasando por bollos preñaos, migas o lomo con pimientos. Se dará paso después a más animación musical, con batucadas o percusión, antes de contar, a partir de las 20, 20,30, 21 ó 21,30 horas, según el día, a los conciertos nocturnos, "temáticos por años o por estilos".

El día 21, será el turno del rock, con Reincidentes, Silenciados, Tobogán y Tercero en Discordia. El día 22, la Noche de los 80, con La Huella y Mar Covers. El 23, Noche electrónica, con Dj Pippo y Dj Jorge Ciordia. El 24, turno para Teté Delgado & Los Ciclones y La Vil Canalla. Y el 25, noche de Tributos a Offspring, Green Day, Foo Fighters y Nirvana.

El día 26 se plantea un cambio en el programa inicial, tras la baja por enfermedad de Aurora Beltrán y los Tahúres Zurdos. A cambio, se contará, además de con los ya previstos Los Gandules, con uno de los líderes de Barricada, Alfredo Piedrafita, acompañado de su hijo Iker, ex-Dikers.

Más tributos para el día 27, en este caso al rock español de Extremoduro, La Polla Records y Barricada más Doctor Sapiens. Y, para cerrar los conciertos nocturnos, el Gran Concierto 'Remember 90's', con Paco Pil, Raúl Lomo Live Sax, Dj Brissa y Two par Deejays.