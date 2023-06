El acusado por el 'Caso Entrena' insiste en su inocencia: "A mi no me interesaba que desaparecería"

En su alegato final, se centra en desacreditar a su presunta víctima y su novia

LOGROÑO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El acusado de asesinar a J.O por el conocido como 'Caso Entrena', O.P, ha mantenido hoy, al término del juicio por el que se enfrenta a hasta 28 años de cárcel: "Yo no le he hecho nada, ni le he amenazado, a mi no me interesaba que desaparecería".

O.P, tras los informes finales, ha defendido su inocencia y, a la vez, ha relatado todos los "problemas" que tenían tanto J.O como su novia en Entrena, asegurando que llegaron a matar a su perra de un disparo porque era de la expareja de ella.

Ha contado cómo "pusieron piedras" a un vecino; a otro le quemaron la caseta; y a un tercero le cortaron una hilera de árboles por la noche. A otro, ha seguido, le quitaron los retrovisores de la furgoneta.

También ha contado que, en una ocasión, fueron a su casa riéndose porque habían estado pegando tiros en la fachada de la casa de un vecino y casi le habían dado. "Como eso 40.000 historias en el pueblo", ha dicho.

"Yo no deseo mal a nadie; yo quería recuperar lo que se habían llevado, yo dije que no quería saber quién había sido, con que lo dejaran abajo me valía", ha afirmado.

Ha contado que "los tenía grabados" robándole pero "en ningún momento" les amenazó. "Pero es que no sólo a ellos, en la vida no he hecho nada a nadie, ni tengo peleas, ni amenazas, me están poniendo a parir, es lo más fácil", ha lamentado.

También ha dicho que ella "dejó de trabajar a raíz" de robarle las monedas "y estuvieron dedicándose a ir a la piscina, de compras e ir a Pamplona". A raíz del robo, ha dicho, se distanciaron de él.

"En mi casa se ha disparado, pero de eso a que haya matado, yo no he hecho nada y no tengo nada más que decir", ha finalizado.