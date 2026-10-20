Primer premio de cocina - ACYRE

LOGROÑO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

ACYRE La Rioja celebra la victoria de Cristian Solana e Igor González en el Campeonato de España de Cocina y el tercer puesto de Pedro Alda y Michelle López en Repostería Los representantes de ACYRE La Rioja logran dos destacados resultados en el XII Campeonato de España de Cocina y Repostería, celebrado en Badajoz.

La gastronomía riojana está de enhorabuena. Los profesionales vinculados a ACYRE La Rioja han conseguido dos importantes reconocimientos en el XII Campeonato de España de Cocina y Repostería, celebrado los días 19 y 20 de octubre en Badajoz, en el marco de la III Feria Agroalimentaria Espiga.

En la categoría de Cocina salada, Cristian Solana e Igor González se han proclamado ganadores del campeonato, llevando el nombre de La Rioja a lo más alto de esta competición nacional. Solana desarrolla su labor profesional como cocinero en el Restaurante El Puntido, en Páganos, mientras que González trabaja como ayudante de cocina en Sabai Restaurante, en Haro.

A este éxito se suma el tercer puesto conseguido en la categoría de Repostería por Pedro Alda y Michelle López. Alda, como cocinero, y López, como ayudante de cocina, trabajan actualmente en Canfranc Express, ubicado en la histórica Estación de Canfranc.

El campeonato, organizado por la Federación de Cocineros y Reposteros de España (FACYRE) junto con la Asociación de Turismo Gastronómico de Badajoz (ATUGABA), ha reunido a equipos de diferentes puntos del país en dos modalidades que ponen a prueba la técnica, la creatividad y la capacidad de los profesionales para trabajar con productos de calidad.

Desde ACYRE La Rioja se valora especialmente el resultado obtenido por los cuatro participantes, que contribuyen a dar visibilidad al talento de los profesionales vinculados a la gastronomía riojana y a proyectar su trabajo más allá de nuestra comunidad autónoma.

Estos reconocimientos suponen un motivo de orgullo para la asociación y para el sector gastronómico de La Rioja, así como un impulso para continuar trabajando en la promoción, la formación y el reconocimiento de los cocineros y reposteros de nuestra tierra.