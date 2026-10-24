Adamo, nuevo patrocinador de Garfe Pelota

Un pelotari de Garfe en un partido - GARFE

LOGROÑO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adamo y Garfe Pelota acaban de suscribir un acuerdo de colaboración por el que el operador de telefonía e Internet se convierte en patrocinador de la empresa dedicada a la organización de torneos y festivales de pelota vasca. Cabe recordar que se trata de una disciplina tremendamente popular en Navarra, entre otros lugares.

GARFE, ICONO DE LA PELOTA

Es preciso destacar que esta entidad deportiva, con David Garrido como gerente y gran artífice de la firma con Adamo, se sitúa como la referencia principal de la pelota, con una trayectoria de más de 25 años, habiendo superado los 60 torneos organizados y que cuenta con más de 300 pelotaris en plantilla.

Además del apoyo económico por parte de Adamo, el convenio también contempla ventajas para los socios y los aficionados de la empresa, bien el paquete de fibra óptica de 1 GB y móvil con llamadas y datos ilimitados por 29 euros al mes, bien la tarifa de fibra de 1 GB y dos líneas móviles con gigas sin fin por 35. En ambos casos, la compañía incluye un router wifi 6, tecnología 5G y tres meses gratis de Adamo TV Max, así como permite añadir líneas móviles adicionales por 6 euros al mes.

COMPROMISO CON EL DEPORTE LOCAL

Con la formalización de este patrocinio, Adamo refuerza su vínculo con el deporte, especialmente en el ámbito local y regional, como actividad que promueve el esfuerzo y la superación.

APOYO A UNA TRADICIÓN AL ALZA

"Damos la bienvenida a Adamo a la familia Garfe Pelota, a nuestro deporte, que forma parte de la tradición, la cultura y la identidad de tantas localidades de la zona. Iniciamos esta colaboración con ilusión y con el compromiso de compartir el amor a una disciplina que representa valores con los que nos sentimos plenamente identificados: esfuerzo, cercanía, respeto y pasión por lo nuestro. En Adamo y en Garfe creemos en apoyar aquello que une a las personas y que fortalece el tejido local. Por ello, seguimos apostando por el deporte de proximidad y por las entidades que mantienen viva una tradición tan arraigada en nuestra tierra", concluye David Garrido.

SOBRE ADAMO

Adamo es un operador de vocación nacional con un enfoque de negocio regional y local. Presente en el mercado español desde 2007, la compañía da prioridad a las áreas rurales y a las nuevas zonas urbanas, proporcionando fibra óptica ultrarrápida (1 Gb). La empresa es 'muy de pueblos' debido a su compromiso histórico con el mundo rural, pero atiende igualmente la creciente demanda de servicio que le llega desde las ciudades. Asimismo, Adamo es uno de los adjudicatarios de los programas públicos para la extensión de las comunicaciones digitales (PEBA-NGA, Único y Único 5G-Redes).

Éstos forman parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -financiado por la Unión Europea mediante los fondos Next GenerationEU-, cuyo objetivo es llevar Internet de alta velocidad al ámbito rural. Gracias a contar con una infraestructura propia que suministra conexión en 2.400 municipios por medio de una red de más de 70.000 kilómetros de fibra, además de Internet, Adamo ofrece telefonía fija, móvil y TV a la carta, así como servicios para el mercado empresarial y mayorista.