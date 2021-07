Adaptar las intervenciones a cada población, vital para acabar con la hepatitis C

LOGROÑO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El día 28 de julio se celebra el día mundial contra la hepatitis, siendo una de ellas la hepatitis C. Según datos de la OMS, se estima que en el mundo hay 71 millones de personas con infección crónica por este virus. Los actuales tratamientos frente al VHC pueden curar a más del 95% de las personas infectadas por este virus, lo que reduce el riesgo de muerte por cáncer de hígado y cirrosis. Por el momento no existe ninguna vacuna contra la hepatitis C, pero las investigaciones en ese ámbito continúan.

La OMS se fijó para el año 2030, como una de sus metas, la eliminación de la hepatitis C. Con este fin, España puso en marcha el Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C en el Sistema Nacional de Salud, lo que ha permitido que nuestro país sea uno de los más activos en la eliminación de este virus.

En España, el 2º Estudio de Seroprevalencia nacional observó, en personas de entre 20 y 80 años, que la prevalencia de anticuerpos frente al virus de la hepatitis C era del 0,85% y la de infección activa del 0,22%. No obstante, es importante señalar que un elevado número de personas con infección activa aún no estarían diagnosticadas.

Con el fin de acceder a estas personas no diagnosticadas, y de hacerlo antes de que acudan por una complicación de su hepatitis, se hace preciso llevar a cabo intervenciones que aborden de un modo integral el problema y ayuden a cumplir con los objetivos de la OMS. Este abordaje debe ser multidisciplinar (atención primaria, servicios de enfermedades infecciosas, de digestivo, etc.) y encaminado al diagnóstico precoz de las infecciones ocultas en poblaciones con alto riesgo.

En este contexto, los proyectos de micro-eliminación del virus de la hepatitis C, como el que se llevará a cabo próximamente en La Rioja, adquieren relevancia ya que permiten adaptar las intervenciones a las necesidades de cada población de riesgo.