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LOGROÑO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través del Servicio Riojano de Salud (SERIS), ha adjudicado por 113.694,02 euros (IVA incluido) el contrato para el suministro, implantación y mantenimiento de un nuevo sistema de control de accesos en el Hospital de Calahorra.

Esta actuación permitirá renovar los dispositivos existentes, mejorar la seguridad de las instalaciones y avanzar en la integración tecnológica de los centros sanitarios públicos de La Rioja.

El contrato, adjudicado a la empresa Mass Security Solutions, S.L., contempla la instalación y puesta en funcionamiento de un sistema moderno de control de accesos, así como su integración en la plataforma corporativa de seguridad del SERIS.

La ejecución de los trabajos está prevista durante los últimos meses de 2026. La intervención responde a la necesidad de renovar y actualizar una instalación que data de 2007.

El nuevo sistema permitirá autorizar, supervisar y gestionar los accesos de los profesionales a diferentes dependencias del hospital, como consultas, vestuarios, almacenes, despachos y salas técnicas.

De esta manera, se reforzará la protección de pacientes, trabajadores, equipamientos e instalaciones frente a posibles accesos no autorizados y otras incidencias de seguridad.

UN SISTEMA INTEGRADO PARA TODOS LOS PROFESIONALES DEL SERIS.

Una de las principales ventajas de esta actuación será la integración del Hospital de Calahorra en el sistema centralizado de control de accesos del Servicio Riojano de Salud, que ya funciona en otros centros sanitarios, entre ellos el Hospital Universitario San Pedro, el CARPA, el CIBIR y centros de Atención Primaria.

Esta integración permitirá utilizar las mismas tarjetas identificativas corporativas para acceder a las instalaciones autorizadas de los diferentes centros, evitando duplicidades y facilitando la movilidad de los profesionales que desarrollan su actividad en varios dispositivos asistenciales.

Asimismo, el sistema estará conectado con las herramientas corporativas de gestión de personal, lo que facilitará la actualización de las autorizaciones de acceso en función de la situación laboral de cada trabajador.

La actuación incluye el suministro e instalación de nuevos dispositivos electrónicos de lectura y control de accesos, equipos de comunicaciones y los elementos necesarios para su conexión con la plataforma centralizada de seguridad, además de los trabajos de configuración, puesta en marcha y mantenimiento previstos en el contrato.

AVANCE EN LA MODERNIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS CENTROS SANITARIOS.

Esta adjudicación se enmarca en la estrategia de modernización de los sistemas de seguridad que el Gobierno de La Rioja viene desarrollando en los centros del Servicio Riojano de Salud, con el objetivo de incorporar nuevas tecnologías, reforzar la protección de profesionales y pacientes y mejorar la capacidad de prevención y respuesta ante posibles incidencias.

En este contexto, el SERIS puso en marcha en marzo de 2025 el proyecto de Modernización del Sistema Integral de Seguridad, dotado con una inversión de 1,8 millones de euros y cuya ejecución se extiende a lo largo de 2026.

Entre las actuaciones desarrolladas en el marco de este proyecto destacan la transformación del Centro de Control del Hospital Universitario San Pedro, la renovación y ampliación de los sistemas de videovigilancia de los centros sanitarios y la implantación del sistema 'Iniciativa de Lugar de Trabajo Seguro' (ILTS), diseñado para detectar situaciones de riesgo y activar los correspondientes protocolos de alerta y comunicación.

Este último sistema comenzó a implantarse en las Urgencias del Hospital Universitario San Pedro y en el Centro de Salud Mental de Albelda de Iregua, con la previsión de extenderse progresivamente a otros dispositivos asistenciales de la comunidad autónoma.

La renovación del control de accesos del Hospital de Calahorra permitirá avanzar en este proceso de modernización, favoreciendo una gestión más homogénea y coordinada de la seguridad en el conjunto de la red sanitaria pública riojana.