Adjudicado el SAD hasta 2022 por 17,1 millones

Actualizado 24/07/2019 14:36:14 CET

Una trabajadora del servicio de ayuda a domicilio conversa con dos usuarios. - DIPUTACIÓN DE JAÉN - Archivo

LOGROÑO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha adjudicado, en su sesión de este miércoles de la Junta de Gobierno Local, el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) hasta agosto del año 2022, por un total de 17,1 millones de euros.

Como ha explicado el portavoz del equipo de Gobierno municipal, Kilian Cruz-Dunne, la adjudicación se ha realizado en tres lotes. El primero ha sido adjudicado a la empresa Servisar Servicios Sociales S.L. para los años 2019 (septiembre-noviembre), 2020, 2021 y 2022 (diciembre 2021-agosto 2022) por un importe de 4.230.430,23 euros.

El Lote II se ha dado también a Servisar Servicios Sociales S.L. para los años 2019 (septiembre-noviembre), 2020, 2021 y 2022 (diciembre 2021-agosto 2022) por un importe de 6.633.245,01 euros.

Y el Lote III, ha sido para Eulen Servicios Sociosanitarios S.A. para los años 2019 (septiembre-noviembre), 2020, 2021 y 2022 (diciembre 2021-agosto 2022) por un importe de 6.273.449,79 euros.

Cruz-Dunne ha recordado que se trata de un servicio "muy sensible", que se estaba prestando de forma mantenida sin nueva adjudicación desde hace más de un año. La licitación "nos ha venido sobrevenida, y, aunque da seguridad jurídica a los usuarios, no se ha podido entrar en el fondo".

De este modo, se ha valorado especialmente que, en las bases, se cuente con un incremento salarial anual del 0,9% para las trabajadoras, y también mejoras en aspectos como más horas de terapia ocupacional.

"Pero -ha dicho el portavoz- no nos parece suficiente, así que llevaremos un control estricto sobre las condiciones laborales y sobre el propio servicio que es tan sensible". En esta adjudicación no está incluido el servicio de comidas, que se presta aparte.

El Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio cuenta con 2. 119 usuarios, de acuerdo con los datos facilitados desde el Ayuntamiento de Logroño.

HUERTOS DE OCIO.

Por otra parte, se han aprobado las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de autorizaciones para el uso de los huertos de ocio.

Como ha apuntado el portavoz, se trata de los huertos correspondientes a la segunda fase del proyecto, un total de 80 huertos de unos 50 metros cuadrados de superficie. En total, entre las tres fases existentes, hay 240 huertos urbanos.

Cruz-Dunne ha recordado que estas concesiones se van renovando cada tres años, y que, como principal obligación, los concesionarios no pueden vender lo que cultiven, sino dedicarlo al consumo interno.

MAS ACUERDOS.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado las tasas por suministro de agua, basura y alcantarillado del primer semestre de 2019. En total, se han girado 68.392 recibos y un importe total de 10.530.058,93 euros, que supone unos 200.000 euros más que en el año anterior.

Igualmente, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado obras en diferentes colegios públicos de la ciudad por un importe de 221.702,82 euros.

En concreto, se realizarán obras en los patios del CEIP Madre de Dios, CEIP San Pío X y CEIP Obispo Blanco Nájera, así como obras de retejado de cubierta y renovación de sanitarios de los aseos del CEIP Vuelo Madrid Manila.

Asimismo, la Junta de Gobierno ha aprobado el expediente de contratación de obras en varios colegios públicos; en este sentido ha aprobado las memorias para la realización de las obras de transformación de cabina del conserje y malla de ocultación del vallado del edificio de Educación Infantil del CEIP Gonzalo de Berceo, las obras de renovación de carpintería interior de aulas del edificio de Educación Infantil del CEIP Navarrete el Mudo y la adaptación parcial del patio del CEIP Duquesa de la Victoria para mejorar su accesibilidad. Todo esto por un importe de 48.527,17 euros.

Además, la Junta de Gobierno ha aprobado la actualización de precios del contrato de mantenimiento del ascensor del CEIP Milenario de la Lengua a la empresa Ascensores CYSA S.L. por un importe de 887,72 euros, y la actualización de precios del contrato de mantenimiento del ascensor del CEIP Varia a la empresa Agustín Polo S.L. por un importe de 325,64 euros.

En este mismo campo, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el nombramiento de los representantes del Ayuntamiento de Logroño para formar parte de los Consejos Escolares de los centros educativos de Educación Primaria, Educación Secundaria, Educación Infantil y Comisiones de Escolarización.

POLICIA LOCAL Y PROTECCION CIVIL.

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado a E. Renting S.L. el contrato de suministro de cuatro vehículos destinados al servicio de violencia de género de la Policía Local en régimen de arrendamiento desde 2019 hasta julio de 2023 por un importe de 87.682,56 euros.

También se ha dado luz verde al expediente de contratación del suministro de cinco motocicletas destinadas al servicio de la Policía Local y simultánea enajenación de otras por un importe de 50.000 euros. Y, por último, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente de contratación del suministro de dos motocicletas destinadas al servicio de Protección Civil de Logroño por un importe de 14.500 euros.

TURISMO Y FIESTAS.

En las áreas de turismo y fiestas, se ha aprobado la contratación del servicio de visitas narradas 'Por los caminos del vino' a Sonia Marisa de Oliveira por un importe de 7.201,92 euros.

Y, por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde el expediente de contratación para el diseño, ejecución y puesta a disposición de la carroza para el desfile de San Mateo y adquisición de la cuba por un importe de 7.502 euros.