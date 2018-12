Adri Soto (Yllana): "El creativo tiene que apostar sin miedo por lo que cree que va a funcionar"

Publicado 07/12/2018 11:47:07 CET

Llega al Teatro Bretón de Los Herreros de Logroño una comedia musical a capela

LOGROÑO, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Yllana y Primital Brother traen al Teatro Bretón de los Herreros de Logroño mañana sábado, 8 de diciembre, The Primitals, una comedia musical a capela. Uno de sus componentes, Adri Soto, ha considerado, en una entrevista previa a Europa Press, que "el creativo tiene que apostar sin miedo por lo que cree que va a funcionar".

Cuatro aborígenes de un planeta que podría ser el nuestro reclaman el escenario dispuestos a conquistar al público. Sobre el escenario del Bretón de los Herreros sólo habrá una música, la de la voz humana cantando a capela y conectando con un lenguaje ancestral.

"Nos han llegado a decir que parecemos Minions", y es que la magia de la conexión lingüística hará que no sepamos lo que dicen pero sí lo entendamos a través de onomatopeyas y ciertas palabras recuperadas de un idioma "inventado hace muchos siglos".

"Apostaría a que el público se va a sorprender no sólo porque cantamos a capela, sino porque las circunstancias de la obra no son muy comunes; usamos un lenguaje gestual y, luego, hay una historia detrás. Es todo original, surrealista y diferente", ha relatado.

Con respecto a los límites del humor, Soto ha creído que "hay que reirse de todo, empezando por uno mismo" y que "no deberían existir los límites del humor siempre que haya un contexto"; algo a lo que ha añadido que "igual que hay libertad de expresión hay libertad para elegir, y si no te gusta un cómico simplemente no le vas a ver".

Para este intérprete "hemos perdido mucho en esto" porque, ahora, hay "cantidad de redes sociales en las que la gente opina de todo" y "estamos en una época de piel muy fina" y "siempre hay gente que saca un segundo sentido". En este sentido, ha suscrito un monólogo que hay en Internet sobre Los Límites del Humor.

Ha considerado que a la hora de crear "tener ese miedo, esa muralla, es contraproducente" y "el creativo tiene que apostar sin miedo por lo que cree que va a funcionar".

"Si luego hay controversia, polémica, a lo mejor hay que adaptarlo, pero a la hora de crear hay que sacar todo lo que uno lleva dentro sin miedo", ha afirmado.