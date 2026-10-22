La AECC en La Rioja reclama una "atención más humana e integral" y "más recursos" para luchar contra el cáncer de mama

Acto de sensibilización por el cáncer de mama en el Ayuntamiento de Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en La Rioja, Elena Eguizábal, ha reclamado en la lucha contra el cáncer de mama "atención más humana e integral, un impulso continuado a la investigación y un acceso equitativo a la información, a la detección precoz y a los recursos de apoyo que puedan necesitar las pacientes y sus familias".

Ha sido en la lectura del manifiesto en conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se ha desarrollado en la plaza del Ayuntamiento de Logroño, y al que han acudido, entre otras autoridades, el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, la presidenta del Parlamento riojano, Marta Fernández Cornago, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, y la concejal de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad del Ayuntamiento de Logroño, Patricia Sáinz.

"Reivindicamos una atención más humana e integral que responda a las necesidades de las mujeres con cáncer de mama y de sus familias, antes, durante y después del tratamiento; esta atención se traduce en algo esencial, sentirse cuidada más allá del tratamiento, poder comprender lo que ocurre y participar en las decisiones sobre la propia enfermedad con información clara y rigurosa", ha señalado Eguizábal.

Además, "significa también encontrar espacios donde sentirse acogida, contar con profesionales que tengan tiempo para escuchar y disponer de apoyo para afrontar los cambios y retos que la enfermedad puede traer consigo". "En 2026 se prevé que más de 38.000 personas serán diagnosticadas con cáncer de mama en España", ha lamentado.

La presidenta de la AECC ha señalado que "detrás de cada diagnóstico hay una persona con una historia, unas circunstancias y unas necesidades propias; escucharlas debe ser el punto de partida para ofrecer el cuidado que se necesita", ha manifestado, porque "se calculan que más de 516.000 mujeres conviven con el diagnóstico de un cáncer de mama en la actualidad en España".

Ante ello, Eguizábal ha indicado que "mantenemos el foco en la campaña 'Nos lo tomamos a pecho', que busca dar voz a las mujeres y a su entorno y poner el foco en aquellas necesidades que ellas mismas identifican como prioritarias contribuyendo a que sus experiencias sean escuchadas y tenidas en cuenta".

Ha afirmado que "el cáncer de mama puede afectar al bienestar emocional, a la imagen corporal, a las relaciones personales y a diferentes ámbitos de la vida cotidiana como el familiar, laboral y social. A ello se suman las secuelas físicas y emocionales, las dificultades para recuperar la normalidad y la necesidad de sentirse comprendida y acompañada", porque ha añadido que "detrás de cada diagnóstico hay una mujer con una experiencia única y unas necesidades que también lo son".

Una vez leído el manifiesto, la presidenta de la AECC, en el caso de La Rioja, ha puesto en valor que "tenemos el apoyo de nuestra Consejería de Sanidad, de todos los profesionales sanitarios, de todos los profesionales en programas de prevención y nosotros aspiramos a ser desde la población a pie de calle una ayuda para que acompañe y ayude y escuche a pie de calle a las pacientes con cáncer de mama y a sus familias".

"Eso se traduce en que tenemos un montón de servicios que pueden ayudar a las pacientes en el tránsito por esa enfermedad" ha señalado, para a continuación, indicar que el servicio más solicitado es el apoyo psicológico, en el que tenemos más de 3.000 consultas psicológicas individuales y también grupales y grupos de atención integral a la mujer con cáncer ginecológico y seis psicólogos en activo a tiempo completo que pasan consulta en dependencias que nos dejan en el CIBIR, en nuestra sede en la calle Lardero y también en Nájera, Arnedo, Alfaro, Calahorra, Aro y Santo Domingo".

Finalmente, Eguizábal ha indicado que la AECC "ha sumado un total de 322 mujeres atendidas en 2025 con cáncer de mama en la asociación, de las cuales el número de pacientes en atención psicológica individual ha sido el año pasado 157, más 53 familiares de esas pacientes". "Como decimos siempre, juntos somos más fuertes contra el cáncer" ha finalizado.

UN EDIFICIO QUE ABRAZA

Sáinz, por su parte, ha indicado que "este día que es un poco el reflejo de todo el mes que llevamos simbolizando y recordando esta lucha que compartimos todos contra el cáncer de mama".

"Me gustaría recordar hoy, y tiene una simbología especial, al arquitecto que diseñó este edificio, el edificio del Ayuntamiento, Rafael Moneo cuando proyectó este edificio quiso lanzar un mensaje muy claro y es que todas las personas que estuvieran en esta plaza parte del ayuntamiento se sintieran siempre abrazadas y cuidadas por el edificio", ha añadido, para señalar que "hoy más que nunca ese mensaje cobra todo el sentido cuando lo de aquí lo que queremos es transmitir a las personas que tienen este diagnóstico y a las familias que les acompañan, que no están solas".

A continuación, todos los asistentes, comenzando por las autoridades han escrito un mensaje de esperanza, para finalizar el acto con la actuación de la cantautora Cielo Arissa.