Agricultores y ganaderos riojanos se suman a la manifestación en Madrid y preparan un acto reivindicativo en Logroño

El presidente de ARAG-ASAJA en La Rioja, Eduardo Pérez; el presidente de UAGR-COAG, Roberto Salinas; y el coordinador de UPA-Rioja, Hector Sáez - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agricultores y ganaderos riojanos se sumarán a la manifestación, tractorada y concentración que se desarrollará en Madrid el próximo 28 de octubre y preparan, para el 8 de noviembre, un acto reivindicativo en La Rioja ante la falta de rentabilidad del sector.

En rueda de prensa, representantes de ARAG-ASAJ, UAGR-COAG y UPA-Rioja (aunque UPA nacional no apoye la manifestación en Madrid) han invitado a pensar, en palabras del coordinador de UPA-Rioja, Hector Sáenz, que defender el sector primario es defender la alimentación y mantener vivos los pueblos.

"No pedimos paguitas, queremos seguir viviendo de nuestro trabajo", ha reclamado el presidente de ARAG-ASAJA en La Rioja, Eduardo Pérez. Ha alertado, además, de que un cultivo estrella, como ha sido la remolacha, ha desaparecido, la ganadería extensiva está en riesgo y la viña y el cereal están amenazados. "Todo por la rentabilidad", ha dicho.

Reclaman, en primer lugar, un plan de choque frente a los costes de producción ante el aumento, ha relatado el presidente de UAGR-COAG, Roberto Salinas, de fertilizantes y combustible.

Ha relatado cómo, ahora mismo, los cerealistas se están planteando si seguir con la producción y ha advertido de que "si no se siembre, subirá la lista de la compra".

También, una PAC fuerte; apoyo al sector vitivinícola; precios justos y una Ley de la Cadena Alimentaria que se cumpla; rechazo a la competencia deslear de los acuerdos comerciales; y menos burocracia.

El lema de la manifestación en Madrid es 'Producimos tu comida, merecemos vivir de nuestro trabajo'. En este sentido, Pérez se ha preguntado "para qué producir si cada campaña supone asumir más costes, más incertidumbre y más pérdidas".

Además, ha invitado a pensar "qué comerá la sociedad cuando agricultores y ganaderos digan: Basta ya, ya no podemos más".

Ha relatado cómo "uno de los problemas más urgentes es la subida de los costes, especialmente del combustible". Ha señalado que "las ayudas aprobadas por el Gobierno Central son insuficientes para compensar esta situación".

Ha sumado que "hay agricultores y ganaderos que no han cobrado la monificación de los veinte céntimos por litro correspondiente en medidas anteriores".

Por tanto, ha visto que "no se puede anunciar ayudas tras ayuda mientras hay profesionales del campo que siguen esperando a recibir lo que les corresponde".